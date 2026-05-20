El único día que Iago Aspas jugó como visitante en el estadio de Balaídos

El delantero del Celta de Vigo se enfrentó en una sola ocasión a su actual equipo en su carrera y lo hizo con la camiseta del Sevilla en la temporada 14/15

Iago Aspas es el futbolista de la historia del Celta de Vigo con más partidos disputados. Para el delantero Balaídos es su casa y el estadio donde tantos partidos y alegrías ha dado a los suyos. Muchas temporadas como celtiña, aunque hubo una ocasión en la que el de Moaña disputó un encuentro en el feudo vigués como visitante. Lo hizo con la camiseta del Sevilla FC, equipo que ahora se mide a los de Claudio Giráldez en un día especial.

Es curioso porque Iago Aspas únicamente ha jugado una vez como visitante en Balaídos, pese a su dilatada carrera. Fue la temporada 14/15 en un duelo que era de la antepenúltima jornada de la campaña. El delantero partió en el once inicial de un Sevilla FC que entrenaba Unai Emery y que visitaba a un Celta de Vigo adiestrado por Eduardo Berizzo. El resultado final fue de 1-1.

El francés Kevin Gameiro había adelantado en el marcador a los hispalenses al poco de arrancar el choque, en una jugada en la que Iago Aspas había participado con una pared, mientras que Santi Mina estableció el que sería 1-1 final con un gol en la segunda parte. Iago Aspas, que fue de los más destacados y dejó detalles de su calidad, disputó 60 minutos antes de ser suplido por el colombiano Carlos Bacca.

Las alineaciones del Celta de Vigo y el Sevilla en aquel partido

Fue extraño ver en aquella ocasión a Iago Aspas como rival del Celta de Vigo en Balaídos. Una ocasión única. El empate no fue beneficioso para los intereses de ninguno de los dos equipos. El conjunto celeste peleaba por entrar en la Europa League y finalmente se quedó a las puertas. El Sevilla por entrar en la Champions League, algo que no logró por la vía LIGA, aunque sí más tarde como campeón de la Europa League.

Aquel día el Celta de Vigo de Berizzo, que años después sería entrenador del Celta de Vigo, jugó con el siguiente once: Sergio Álvarez, Sergi Gómez, David Costas, Fontás, Jonny Otto, Augusto, Krohn-Dehli, Pablo Hernández, Orellana, Santi Mina y Charles. Luego entraron desde el banquillo Madinda y Bongonda.

Por el Sevilla de Emery jugaron Sergio Rico, Coke, Arribas, Kolodzciejczak, Fernando Navarro, Denis Suárez -que también volvía a Vigo-, Iborra, Krychowiak, Iago Aspas y Gameiro. Luego entraron al terreno de juego durante el choque Aleix Vidal, Bacca y Vitolo.

El Celta de Iago Aspas acaba la temporada contra el Sevilla

Precisamente este sábado vuelven a verse las caras el Celta de Vigo y el Sevilla FC, dos de los tres equipos en los que ha militado Iago Aspas. El tercero fue el Liverpool. Un encuentro en el que los gallegos celebrarán su segunda clasificación para Europa de manera consecutiva, pero en el que también quieren certificar que sea para jugar la Europa Legue. Los de Claudio Giráldez dependen de sí mismos para hacerlo.

Con un punto les valdría para acabar sextos en al clasificación final y jugar el segundo torneo continental. También podría clasificarse para la Europa League con una derrota, siempre y cuando el Getafe no venciera en el duelo de la última jornada que tiene frente a Osasuna en El Sadar.