Berizzo recuerda su Celta que llegó a semifinales de la Europa League pero ve al de Giráldez más hecho: "Sus intenciones son de control..."

El extécnico del Celta alcanzó las semifinales de la Europa League con el club vigués en la 16/17, siendo eliminado por el Manchester United de Mourinho

El Celta de Vigo afronta este jueves el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League frente al Friburgo con la ilusión de eliminar a los alemanes y certificar la semana que viene el pase a semifinales nueve años después de lograrlo por primera vez en aquella recordada semifinal ante el Manchester United. En aquel momento el técnico era Eduardo 'Toto' Berizzo, quien hoy ha recordado su paso por Balaídos y el gérmen de aquel equipo maravilloso.

"Yo llegué a un equipo que quería cosas. Había una organización institucional, el Celta dejaba atrás nubarrones y empezaba a construirse a partir de la cantera y la ambición de seguir creciendo. Yo agregué mi energía e ilusión", ha rememorado el técnico argentino en los micrófonos de Radio Marca Vigo.

Sin equipo en estos momento tras pasar después de Balaídos por los banquillos del Sevilla, Athletic Club, Paraguay, Chile y Club León de México, Berizzo ha reconocido que entrenar al Celta fue lo más especial que le ha pasado en la vida. "Emocionalmente hacer ganar al Celta era la alegría de mis amigos. Cuando te involucras de esa manera se te mezclan un montón de cosas y en mi caso eso me dio más fuerza, más energía. Yo quería que mi equipo gane a cualquiera", ha admitido.

En cuanto al camino europeo del Celta de Vigo de Claudio Giráldez, Berizzo deseó que pueda llegar más lejos de las semifinales que alcanzó el suyo, y es que uno de las grandes diferencias que ve entre uno y otro equipo es que el de ahora ya ha podido asegurar la permanencia en Primera división.

"Hasta que no aseguré LaLiga no me enfoqué luego en Europa. Hoy tal vez la plantilla del Celta es más homogénea. Me gusta mucho el equipo como juega. Sus intenciones son de control de juego, de partido", ha explicado.

Antañón, novedad en la lista de convocados de Giráldez

El futbolista del filial Andrés Antañón es la principal novedad en la lista de convocados de Claudio Giráldez para el duelo europeo de mañana contra el Friburgo, de la que se ha caído el central sueco Carl Starfelt al no recuperarse de la lumbalgia con la que regresó de jugar con su selección.

El técnico del Celta ha decidido convocar al volante del Celta Fortuna, que este curso ya debutó en LaLiga frente al Girona en Montilivi, ante las bajas del sancionado Javi Rueda y el lesionado Hugo Álvarez. En la lista de convocados también figura el argentino Franco Cervi, habitual descarte de Giráldez en los partidos de Liga.

La convocatoria está formada por: Radu, Iván Villar, Marc Vidal, Javi Rodríguez, Sergio Carreira, Álvaro Núñez, Óscar Mingueza, Manu Fernández, Yoel Lago, Carlos Domínguez, Aidoo, Ristic, Hugo Sotelo, Moriba, Matías Vecino, Fer López, Andrés Antañón, Aspas, Pablo Durán, Cervi, Jutglá, Williot Swedberg, Borja Iglesias y Jones El-Abdellaoui.