Claudio Giráldez recupera a dos puntales para viajar a Friburgo

Tanto Iago Aspas como Matías Vecino han recibido el alta médica, por lo que están aptos para jugar el jueves en Alemania el partido, hasta la fecha, más importante de la temporada

Grandes noticias para Claudio Giráldez a pocas horas de poner rumbo a Friburgo, donde este jueves el Celta de Vigo se enfrentará en la ida de los cuartos de final de la Europa League al equipo que comparte nombre con la ciudad alemana. Así, el técnico del Celta podrá contar para tan importante duelo con dos piezas importantes como son Iago Aspas y Matías Vecino, que este martes han recibido el alta médica y podrán viajar con el resto de la expedición este miércoles.

Tanto el centrocampista uruguayo como el delantero gallego han completado sin problemas ni molestias la sesión de entrenamiento de este martes en la ciudad deportiva Afouteza, por lo que ambos serán las novedades en la lista de convocados. Iago Aspas se perdió el duelo del pasado domingo frente al Valencia en Mestalla ya que arrastraba unas molestias leves en el tendón de Aquiles, de las que ya se ha recuperado.

Por su parte, Matías Vecino había sufrido una rotura fibrilar en el soleo de la pierna izquierda durante la anterior eliminatoria de octavos de final de la Europa League ante el Olympique de Lyon, pero ya es pasado y también está listo para ayudar a sus compañero en una cita tan importante.

Carl Starfelt y Hugo Álvarez, la cruz

Sin embargo, no todo son buenas noticias en el Celta de Vigo, ya que la enfermería sigue teniendo inquilinos. Uno de ellos es Carl Starfelt, que todavía no ha recibido el alta médica. El internacional sueco, que esta mañana realizó trabajo individual, sigue sin incorporarse al grupo por lo que parece complicado que pueda llegar a tiempo a la cita de Friburgo. El central, uno de los pilares defensivos de Giráldez, regresó con una lumbalgia de jugar con su selección y será duda hasta última hora.

Tampoco estará Hugo Álvarez. El atacante gallego estará apartado de los terrenos de juego en torno a dos semanas después de que haberse lesionado en Mestalla el pasado fin de semana. El club ha informado hoy que Hugo Álvarez sufre "un esguince lateral de grado II en el tobillo izquierdo, además de una contusión ósea, como consecuencia de la acción padecida durante el partido".Tras ser sometido a prueba médicas este lunes, se ha descartado una lesión más grave, por lo que el extremo se perderá la elinatoria ante el Friburgo pero podrá regresar para ayudar a sus compañeros en un ilusionante tramo final de temporada.