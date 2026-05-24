Villarreal - Atlético: Alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido de la Liga EA Sports

Noche de despedidas en La Cerámica y protagonismo para quienes vivirán su último partido; en filas amarillas jugarán de inicio Alfonso Pedraza y Dani Parejo; por parte colchonera, Griezmann será titular en su último partido con la elástica rojiblanca

El cierre de LaLiga en La Cerámica tiene mucho más que tres puntos en juego. Villarreal y Atlético de Madrid se juegan acabar terceros en un duelo marcado por las despedidas, algunas emociones y varias cuentas pendientes. El equipo amarillo llega obligado a ganar para arrebatarle esa plaza al conjunto rojiblanco, al que le basta con puntuar para conservar el puesto.

El Villarreal, obligado a ganar

El equipo amarillo dejó escapar una ventaja de seis puntos en las últimas dos jornadas. Tras asegurar la clasificación para la próxima Liga de Campeones, el equipo castellonense bajó el ritmo y enlazó resultados que le hicieron perder una tercera posición que parecía cantada. Ahora, todo pasa por derrotar al Atlético ante su gente.

El Atlético llega en mejor dinámica. Los rojiblancos aprovecharon los dos tropiezos del Villarreal y afrontan esta última jornada dependiendo de sí mismos gracias a sus victorias consecutivas frente a Girona y Osasuna. El 2-0 logrado en la primera vuelta en el Metropolitano también juega a su favor, ya que el empate le bastaría para asegurar la tercera plaza.

Noche de despedidas en La Cerámica

La cita tiene un componente emocional importante. Será el último encuentro en casa para nombres importantes de la historia reciente del club como Dani Parejo y Alfonso Pedraza, pero sobre todo para Marcelino García Toral, que pondrá punto final a su segunda etapa en el banquillo amarillo tras siete temporadas acumuladas en el club. El técnico asturiano buscará irse con una alegría frente a un rival al que no consigue vencer en La Cerámica desde hace siete años.

Griezmann baja el telón

En el lado rojiblanco también habrá despedidas de peso. Antoine Griezmann disputará su último partido con el Atlético antes de iniciar una nueva etapa en Estados Unidos. El francés, convertido ya en leyenda del club madrileño y máximo goleador histórico de la entidad, cerrará una trayectoria de diez temporadas vestido de rojiblanco.

Alineaciones probables de Villarreal y Atlético

Marcelino no podrá contar con Santi Comesaña ni Juan Foyth y mantiene la duda de Gerard Moreno. Todo apunta a que Dani Parejo y Alfonso Pedraza tendrán protagonismo desde el inicio en una tarde marcada por los homenajes.

Simeone afronta el choque con numerosas ausencias. Julián Álvarez no estará por lesión, al igual que José María Giménez, Nahuel Molina, Pablo Barrios, Rodrigo Mendoza, Nico González y Johnny Cardoso, mientras Robin Le Normand cumplirá sanción. Con una convocatoria muy corta, el técnico argentino tendrá que completar el banquillo con varios futbolistas del filial.

Griezmann será titular y formará pareja ofensiva con Ademola Lookman, mientras Alexander Sorloth volvería a esperar su oportunidad desde el banquillo.

- Villarreal CF: Arnau Tenas, Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Pedraza; Parejo, Gueye, Nicolas Pepe, Moleiro; Ayozé y Mikautadze.

- Atlético de Madrid: Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Vargas, Koke, Baena; Griezmann y Lookman.

Villarreal - Atlético: ¿A qué hora y dónde es el partido de LaLiga?

El encuentro el Villarreal y el Atlético se disputará en el día de hoy, domingo 24 de mayo, en La Cerámica. El partido dará comienzo a partir de las 21:00 horas.

Villarreal - Atlético: ¿Dónde ver en directo por televisión?

El partido que enfrentará al Girona y al Elche se podrá seguir por televisión a través de .

Villarreal - Atlético: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Además, el Villarreal - Atlético que cierra la temporada podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en La Cerámica desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambos equipos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Marcelino y Simeone.

Tras el encuentro, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica del partido con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en La Cerámica. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, así como la del resto de protagonistas.