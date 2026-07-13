Hjulmand y la primera conversación con Simeone: "He sentido su pasión"

El centrocampista danés, que firmó por cinco temporada como colchonero, se pondrá manos a la obra este martes a las órdenes del entrenador argentino

Morten Hjulmand, fichaje del Atlético de Madrid en este mercado de verano, ha desvelado una conversación que ha mantenido con Diego Pablo Simeone, el que ya es su nuevo entrenador. "He hablado con el ‘míster’ y en la conversación que tuvimos ya he sentido su pasión y su ambición para la próxima temporada", ha señalado.

Unas palabras que el danés ha pronunciado este lunes durante su presentación como nuevo jugador del Atlético de Madrid, con el que se comprometió hasta junio de 2031. "Eso lo ha hecho incluso más interesante", ha señalado Hjulmand sobre esa primera toma de contacto con Simeone para añadir: "Es un tipo muy simpático. He notado qué significa ser jugador del Atlético de Madrid. Esto fue por teléfono, en persona va a ser más fácil".

Hjulmand y su mentalidad de "ganar todo lo que se pueda"

Hjulmand comenzará a trabajar desde este mismo martes a las órdenes de Simeone, después de que el club le diera permiso este martes por asuntos personales. "Desde el primer día quiero aportar mi mentalidad. Mi mentalidad es ganar todo lo que pueda. Sé que el club tiene el respeto de todos, en España también hay calidad en otros equipos, pero estoy aquí para ganar, ganar trofeos, ganar todo lo que pueda", ha relatado el danés, que lucirá el dorsal 23 en la camiseta, sobre su carácter.

El centrocampista ha insistido en esa idea: "También jugamos la Liga de Campeones. Mi objetivo es el del equipo, es ganar. Vamos a luchar por ello desde el principio hasta el final. Y, suceda o no, vamos a darlo todo. Soy un jugador exigente que está aquí para ganar y siento que estoy en un club increíble".

La explicación de Hjulmand sobre la razón por la que aceptó la oferta del Atlético de Madrid

Otro asunto que Hjulmand ha tratado es el de su decisión de aceptar la oferta del Atlético de Madrid y dejar el Sporting de Portugal. "Para mí, fue fácil tomar esta decisión cuando escuché que estaban interesados en mí, por la historia que tiene en la Liga y en el fútbol europeo. Tiene muchísimo respeto en Europa. Y también por los jugadores y los entrenadores que ha tenido, que para mí son una gran inspiración. Los veo como héroes que han estado luchando sobre el campo, con la pasión que muestran en el Atlético de Madrid", ha explicado el jugador que llega al Metropolitano procedente del Sporting de Portugal.

El danés también ha reparado en nombres como Gabi, que ahora formará parte del cuerpo técnico, o Koke, que será su compañero en el equipo rojiblanco desde este martes. "Han sido una gran inspiración para mí ver a los jugadores, su mentalidad, con todos los trofeos que han ganado en este club. Era muy interesante para mí ser parte de esto", ha manifestado Hjulmand para agregar: "Todo esto es lo que hizo tan interesante para mí venir al Atlético de Madrid. Es un sueño hecho realidad ser parte de esta familia".