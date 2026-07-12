Baena y las charlas con Simeone cuando jugó menos: "Le dije que le entendía"

El internacional ha echado la vista atrás para hablar de su complicada primera temporada en el club rojiblanco, su relación con el Cholo, sus momentos de suplencia y lo que ha aprendido de Marcos Llorente, Koke y Griezmann

Álex Baena, futbolista del Atlético de Madrid, está viviendo un Mundial muy especial donde está siendo titular habitual con la selección española. Todo después de un año complicado en su primera temporada como colchonero donde no siempre jugó. El de Roquetas de Mar ha desvelado alguna charla que mantuvo con Diego Pablo Simeone durante el curso liguero: "Alguna charla tuvimos. Yo le dije que le entendía, que es normal si no estoy bien".

Baena, en una entrevista en EFE, en su análisis de la temporada con el Atlético de Madrid ha hablado de la exigencia de los colchoneros. "Estoy en un club de alta exigencia, con los mejores jugadores y le tocaba poner a otros. Es difícil, porque aunque esté mal quiero jugar, como cualquier futbolista. Se hacía difícil porque me costaba coger el ritmo y cuando no juegas cuesta más aún. Pero lo he vivido bien, dentro de lo que cabe, lo he entendido y esperemos que el año que viene vaya todo mejor", ha indicado.

Baena y su complicado primer año en el Atlético de Madrid

El internacional español ha reconocido que ahora está en un gran momento, también en lo mental. "Muy bien. Estoy recuperando la confianza en mí mismo que quizá había perdido esta temporada, sobre todo en los últimos meses. Me ha venido muy bien para limpiar un poco la mente. Volver a verme jugando bien, disfrutando dentro del campo, que hacía tiempo que me estaba costando mucho… y estoy muy feliz", ha manifestado Álex Baena.

El mediapunta ha ahondado en esa pérdida de confianza que vivió en el Atlético de Madrid: "Fue un cúmulo de cosas. Nunca me había lesionado ni pasado nada y justo a principio de temporada me pasó. Y cuando mejor estaba volví a lesionarme y me afectó un poco. Luego tuve cosas físicas que me afectaron y me costó coger el tono físicamente. Todo eso te va mermando un poco la mente".

Así, Baena ha señalado que entendió cuando disfrutó de menos minutos de la mano de Simeone. "También entendía al míster , era normal que no me pusiera si no estaba bien físicamente. Son momentos que no había pasado nunca, experiencias nuevas, y ha sido un año de adaptación que me ha venido bien para aprender todo y ahora estoy en mi mejor momento".

Álex Baena y el aprendizaje de Marcos Llorente, Koke y Griezmann

Al repasar su primer año en el Atlético de Madrid, Baena ha reparado en algunos nombres propios. "He aprendido, sobre todo, de la gente que he tenido cerca. De Marcos -Llorente- cómo cuidarse siempre en el día a día e intentar parecerse lo más posible ahí para estar bien físicamente", ha afirmado el roquetero para seguir: "De Koke he aprendido lo que es el Atleti. Si el Atleti está ahí hoy en día es por personas cómo él, es un capitán excelente, te cuida, y como jugador ha demostrado que sigue a un nivel extraordinario".

También ha reparado Baena en Griezmann. "Es uno de los mejores jugadores del mundo, que le ha dado muchísimo al Atleti y he aprendido de él en cada entrenamiento y cada partido", ha dicho el internacional español.