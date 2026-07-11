El Atlético de Madrid hace oficial el fichaje de Morten Hjulmand: Simeone ya tiene su segundo refuerzo

El club rojiblanco anuncia de forma oficial la llegada de Hjulmand al equipo, quién ya ha pasado el reconocimiento médico y se convierte en el refuerzo del campo perfecto

Morten Hjulmand ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid. Así lo ha confirmado esta mañana el club madrileño una vez realizada la firma del contrato, a pesar de que su fichaje había trascendido hace días. El jugador danés llega al Metropolitano como el segundo refuerzo confirmado para el Cholo Simeone de cara a la próxima temporada, y lo hace como un organizador de campo.

El centrocampista defensivo llega al equipo madrileño procedente del Sporting CP y firma por cinco temporadas, hasta 2031, cubriendo una de las posiciones que más descuidada tenían. Lo hace en una operación que ha costado alrededor de 40 millones más variables al conjunto que dirige Simeone, siendo el danés el segundo refuerzo para la próxima campaña tras la llegada de Alejandro Grimaldo.

El Atlético de Madrid hace oficial el fichaje de Morten Hjulmand como refuerzo

El club colchonero ha confirmado este sábado 11 de julio la llegada de Hjulmand, uno de los movimientos más importantes en este mercado de fichajes, que le permitirá tener un mayor dominio de balón y será una pieza clave para la creación de juego. El que era capitán del Sporting de Portugal e internacional con Dinamarca ya ha firmado su nuevo contrato, que le une al club español hasta 2031, y ya es oficialmente el segundo refuerzo del conjunto rojiblanco.

De Hjulmand destacan su "poderío físico, su recuperación de pelota y su lectura del juego, que potencia su capacidad de anticipación y su distribución de balón", explica el Atleti en el comunicado oficial en el que han anunciado que el centrocampista danés ya es su nuevo jugador. "Nuestro nuevo futbolista superó el pertinente reconocimiento médico antes de conocer el Riyadh Air Metropolitano ya como jugador rojiblanco" añaden los madrileños.

Todos los detalles del fichaje de Morten Hjulmand como nuevo jugador del Atleti

La operación se ha resuelto, como hemos dicho anteriormente, en 40 millones más variables. De esta forma, el mediocampo defensivo de 27 años se convierte en el segundo fichaje de los colchoneros, quién ocupará un rol titular para crear y dirigir el juego del equipo, además de actuar como un refuerzo en defensa.

Esta incorporación a quién más afecta es a Koke, quién a sus casi 35 años ya no está para ser titular en los grandes encuentros. Hjulmand es el que más encaja en su posición, actuando como pivote, con una alineación probable que le coloca en el medio del campo junto a Álex Baena y Pablo Barrios, aunque a la espera de nuevos fichajes que puedan modificar la plantilla.