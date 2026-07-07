El regreso de Gabi siete años después al Atlético: "Simeone me pide que sea como era como jugador"

La entidad colchonera anuncia la incorporación del exjugador para formar parte del cuerpo técnico del equipo rojiblanco de la temporada que viene

Gabriel Fernández, más conocido como Gabi, regresa al Atlético de Madrid siete años después de que saliera de la entidad colchonera. Ahora lo hace para formar parte del cuerpo técnico que comanda Diego Pablo Simeone, tal y como ha anunciado este martes el club rojiblanco a través de un comunicado.

Ya desde hace algunas semanas se hablaba del regreso de Gabi al Atlético en una nueva etapa, algo que ahora ha oficializado el club. "Diego me pide que sea como era como jugador, con todo lo que transmitía, la ilusión con la que hacía cada cosa, cómo miraba al grupo por encima de cualquier individualidad y luego intentar ayudarle en situaciones que va a tener en el vestuario, con la gente y, sobre todo, ayudarle en los partidos", ha dicho el exjugador en palabras a los medios oficiales del club colchonero sobre lo que le ha solicitado Simeone en esta etapa.

Gabi ganó seis de los ocho títulos de la era Simeone como futbolista

La figura de Gabi es una voz más que autorizada en el Atlético de Madrid. Capitán y ganador de seis de los ocho títulos como futbolista de la era Diego Simeone entre 2011 y 2018 (antes se formó en la cantera del club y jugó en el primer equipo en otra etapa inicial entre 2004 y 2007), se suma ahora al Atlético tras dirigir al Zaragoza como primer técnico durante el tramo final de la temporada 2024-25 y el inicial de 2025-26.

"Como siempre, en todas mis vueltas, porque ha sido un ir y venir tanto de jugador como de recogepelotas como cuando estaba en inferiores, con la ilusión de un niño pequeño. Es mi casa, donde creo que más puedo aportar", ha relatado Gabi para continuar: " Todo lo que he conseguido ha sido gracias al Atlético de Madrid. Vuelvo con la ilusión de un niño pequeño, de poder aportar y seguir sumando y esos sueños que tienes de pequeño hacerlos realidad".

Gabi y la importancia de transmitir el sentimiento de pertenencia en el Atlético de Madrid

Desde su experiencia, para Gabi "ese sentimiento de pertenencia es muy importante poder transmitirlo para toda la gente que viene nueva y toda la gente de la cantera que sube al primer equipo". Una situación que ha vivido a lo largo de su estancia en la entidad rojiblanca.

Gabi también ha tenido palabras para la afición en su vuelta al Atlético de Madrid: "Es el mayor patrimonio de este club. Pedirle que sigan ayudando, que sigan sintiendo todo lo que sienten por el Atlético de Madrid, que sigan sumando desde fuera y que se vuelvan a ilusionar con el Atlético de Madrid. El año pasado fue una temporada muy buena del club, meterse entre los cuatro mejores equipos de Europa no se consigue todos los días. Entonces, nuestro objetivo tiene que ir ligado a eso".