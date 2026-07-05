El Atlético de Madrid aprieta para cerrar el fichaje de Kang-in Lee

El extremo de Corea del Sur es uno de los grandes objetivos del Atlético de Madrid en este mercado de fichajes de verano. El club rojiblanco ha avanzado en las últimas horas y quiere cerrar un acuerdo con el Paris Saint-Germain. El entendimiento con el futbolista es total: firmaría por cinco temporadas

Ajeno a lo que pase con Julián Álvarez y otros jugadores que están en la rampa de salida, el Atlético de Madrid se mueve en el mercado de fichajes con el objetivo de cerrar la incorporación de algunas de sus prioridades. Una de ellas es el extremo Kang-in Lee por el cual el club rojiblanco lleva negociando bastante tiempo, siendo ahora cuando está cerca de incorporarlo ya que ha apretado en las últimas ahora y el acuerdo con el Paris Saint-Germain está más cerca que nunca.

Atlético de Madrid y PSG, en negociaciones avanzadas por Kang-in Lee

El Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain se encuentran en estos momentos en negociaciones bastante avanzadas para cerrar el fichaje de Kang-in Lee. Tanto es así que el periodista Rubén Uría señala que los dos clubes están ultimando los detalles de una operación que se podría cerrar en las próximas horas.

No han transcendido cifras de manera oficial, pero el Atlético de Madrid tiene que desembolsar unos 30 o 35 millones de euros para conseguir el fichaje de un Kang-in Lee que está plenamente convencido de que el club rojiblanco es el siguiente paso en su carrera deportiva. No en vano, el Atlético de Madrid y la estrella de Corea del Sur tienen un acuerdo para estar unidos durante las próximas cinco temporadas: hasta el 30 de junio de 2031.

Kang-in Lee desea un cambio de aires

Kang-in Lee desea cambiar de aires después de una temporada en el Paris Saint-Germain en donde ha tenido minutos pero en donde no ha sido todo lo importante que hubiera deseado. El de Corea del Sur ha disputado un total de 37 partidos y 1.785 minutos en los que ha marcado 3 goles y ha dado 5 asistencias.

A sus 25 años, Kang-in Lee considera que está preparado para ser más importante en el equipo y dado que en el Paris Saint-Germain va a tener muy difícil hacerse con un mejor rol está decidido a unirse a un Atlético de Madrid en donde se ha marchado Antoine Griezmann lo cual hace que la importancia en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone se reconfigure.

El de Corea del Sur no va a ser el único fichaje que haga para su ataque el Atlético de Madrid ya que el club rojiblanco está pendiente también de lo que pueda suceder con Alexander Sörloth, que apunta a marcharse a la Juventus. Esto obligaría a la dirección deportiva que lidera Mateu Alemany a traer a más futbolistas que acompañen a Kang-in Lee en el ataque rojiblanco.