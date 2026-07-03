River Plate sigue apretando por Thiago Almada

El atacante es uno de los futbolistas que puede abandonar el Atlético de Madrid durante este mercado de fichajes de verano después de su primera mala temporada. El argentino cuenta con el interés de equipos de Arabia Saudí, pero en las últimas horas se ha sumado River Plate si bien es cierto que no se hará nada hasta que acabe el Mundial 2026

Más allá del problema que tiene entre manos con Julián Álvarez, que ha pedido salir, el Atlético de Madrid también tiene otros frentes abiertos que tiene que resolver, siendo uno de los que más le ocupa el de Thiago Almada quien es uno de los futbolistas que puede marcharse de club rojiblanco en este mercado de fichajes después de que su primera campaña hay sido deficiente. El argentino cuenta con el interés de equipos de Arabia Saudí, pero River Plate ha aparecido en escena como una posible solución.

River Plate también quiere fichar a Thiago Almada

La situación de Thiago Almada no ha cambiado demasiado en las últimas horas ya que el futbolista está centrado en jugar el Mundial 2026 con la selección de Argentina y se mantiene al margen de todas las informaciones y rumores que lo sitúan fuera del Atlético de Madrid al que llegó hace ahora un año.

Thiago Almada no ha cumplido con las expectativas y el Atlético de Madrid está abierto a dejarlo marchar siempre y cuando llegue una oferta económica que sacie sus exigencias financieras. Al menos recuperar los 20 millones de euros aproximadamente que invirtió en él. Según informa TyC Sports es River Plate el último equipo que se ha interesado en el atacante, pero la operación no ha avanzado demasiado.

River Plate, como casi todos los equipos de Argentina, no están dispuesto a desembolsar, al menos de primeras, esa cantidad de dinero cerca a los 20 millones de euros. Por tanto, queda que pasen las semanas para poder concretar unas conversaciones que por el momento no están muy cerca de concretarse.

La salida de Thiago Almada se estudia en el Atlético de Madrid porque el atacante de 25 años tuvo una importancia bastante menor en el club rojiblanco a pesar de que estaba llamado a marcar diferencias: 40 partidos y 1.704 minutos en los que marcó 2 goles y dio 2 asistencias. El argentino tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030. Por tanto, el club rojiblanco se toma con calma la decisión sobre el futuro del atacante.

La decisión con Thiago Almada no se toma hasta después del Mundial 2026

El Atlético de Madrid no se va a precipitar con Thiago Almada en ningún momento ya que el club rojiblanco tiene decidido esperar a que termine el Mundial 2026, en donde se está revalorizando el atacante.

El Atleti sabe que el rendimiento de Thiago Almada en la Copa del Mundo está siendo bueno y que eso puede provocar conseguir algunos millones de euros más en el mercado o, por el contrario, que el futbolista recupere la confianza y que sea importante en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone, lo cual contentaría a todas las partes.

De este modo, de momento, hay que esperar acontecimientos a pesar del creciente interés de River Plate en Thiago Almada ya que el Atlético de Madrid quiere dejar pasar unas semanas para valorar qué es la mejor decisión que puede tomar con un atacante que aún no ha brillado en su club.