Al Atlético de Madrid le surge una solución para Thiago Almada

El argentino no ha dado el rendimiento esperado en su primera temporada como jugador rojiblanco y hay posibilidades de que se marche en este mercado de fichajes siempre y cuando llegue una oferta que satisfaga al Atleti. El atacante cuenta con el interés del Al-Ahli de Arabia Saudí

El Atlético de Madrid está totalmente centrado en el mercado de fichajes de verano el cual quiere aprovechar para mejorar su plantilla. El plan de Mateu Alemany, el director deportivo del club rojiblanco, es hacer buenas incorporaciones que eleven el nivel del equipo y, por otro lado, darle salida a los futbolistas que no han dado el nivel esperado. Uno de estos últimos es Thiago Almada quien puede marcharse del Atleti siempre y cuando llegue una oferta adecuada. Al Atlético de Madrid le ha podido surgir una solución con el argentino el cual interesa en el pujante fútbol de Arabia Saudí.

El Al-Ahli de Arabia Saudí está interesado en Thiago Almada, del Atlético de Madrid

Thiago Almada es uno de los futbolistas que puede marcharse del Atlético de Madrid en este mercado de fichajes de verano. El argentino ha contando con el sondeo de equipos brasileños y argentinos, en donde tiene un buen cartel, y también del Nápoles pero en las últimas horas se ha sumado a ese interés el Al-Ahli de Arabia Saudí según informa TyC Sports.

El equipo de Arabia Saudí ha irrumpido con fuerza en la carrera por Thiago Almada ya que está dispuesto a ofrecer 30 millones de dólares, al cambio algo más de 26 millones de euros, al Atlético de Madrid. En cuanto al futbolista, el Al-Ahli le ha puesto sobre la mesa un contrato por tres temporadas y un sueldo bastante elevado.

Thiago Almada, actualmente, está concentrado con la selección de Argentina jugando el Mundial 2026 y tomará una decisión sobre su futuro deportivo cuando termine este torneo.

Thiago Almada, una primera temporada en el Atlético de Madrid decepcionante

Thiago Almada fue una de las grandes decepciones en el Atlético de Madrid la pasada temporada que acaba de terminar. El argentino llegó como uno de los futbolistas llamados a marcar diferencias, el club rojiblanco pagó algo más de 20 millones de euros a Botafogo para hacerse con sus servicios futbolísticos, pero el de Ciudadela nunca dio el rendimiento esperado ya sea por falta de continuidad u oportunidades o por algún que otro problema físico.

De hecho, Thiago Almada disputó un total de 1.704 minutos repartidos en 40 partidos en el Atlético de Madrid de la temporada pasada, quedando así patente que su importancia en el equipo rojiblanco fue relativamente baja en comparación con el coste de su fichaje.

Es por ello que existe la posibilidad de que Thiago Almada se marche del Atlético de Madrid, ya que Diego Pablo Simeone, el entrenador del club rojiblanco, no va a poner ningún problema a su salida siempre y cuando llegue algún jugador ofensivo que lo sustituya y que le dé un salto de nivel al equipo. Por el momento, el argentino está centrado en el Mundial 2026 y tomará una decisión sobre su futuro justo cuando termine el torneo. Por su parte, el Atlético de Madrid está abierto a vender al argentino por una cantidad de dinero que le permita recuperar lo invertido en su día.