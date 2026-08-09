Osasuna pone el foco en el fichaje de una joya del Atlético de Madrid

El club rojillo acelera su plan en el mercado de fichajes y apunta a Dani Martínez para cubrir un lateral izquierdo sin alternativas. Luis Miguel Ramis necesita refuerzos inmediatos y el canterano del Atlético emerge como una opción real en plena competencia con otros clubes

Osasuna busca en el mercado de fichajes más refuerzos para la plantilla de Luis Miguel Ramis. Tras solo acometer las llegadas de Jonathan Dubasin y Juan Cruz, la dirección deportiva pone el foco en posiciones que reforzar en lo que queda de ventana de traspasos. Dos de ellas se centran en el central y en el lateral izquierdo, necesidades reales a falta de menos de una semana para que arranque oficialmente la temporada con LaLiga.

De esta manera, Osasuna ha puesto la mirada en una joya del Atlético de Madrid: Dani Martínez. El canterano está disputando encuentros con el primer equipo, disputando de hecho los 90 minutos del partido de hoy ante el Manchester City, siendo de la confianza de Simeone. Por ello, las necesidades del conjunto de Luis Miguel Ramis en el lateral izquierdo le han hecho interesarse en el futbolista de 22 años, que puede salir del club.

Dani Martínez, opción que puede firmar Osasuna

Dani Martínez está empezando la nueva temporada con buenas noticias, ya que Simeone decidió incluirle en la convocatoria para los partidos ante el Manchester United y Manchester City, firmando interesantes estadísticas. Por ello, el lateral podría derribar incluso la puerta del primer equipo del Atlético de Madrid de cara a la inminente campaña, para ser parte de las rotaciones en partidos de LaLiga EA Sports, Copa del Rey o Champions.

Además, Dani Martínez ya debutó la pasada temporada con el primer equipo del Atlético de Madrid, que fue en el encuentro ante el Sevilla del pasado once de abril, con derrota para los de Simeone. El lateral partió en el once inicial formando pareja de centrales con Marc Pubill, que es otra de las posiciones dónde se puede desenvolver el jugador de 22 años. Cabe recordar que el canterano colchonero cuenta con contrato hasta 2027.

Osasuna está necesitado de fichajes en defensa

Por otro lado, Osasuna solo cuenta con la figura de Abel Bretones en esa posición, más allá de otras opciones para la parcela defensiva como la de Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Valentin Rosier y Unai Santos. Por ello, el fichaje de un refuerzo se antoja vital para los intereses de Luis Miguel Ramis, que afronta su primera campaña en el banquillo de El Sadar, tras una temporada con Alessio Lisci al frente del equipo.

Sin embargo, el nombre de Dani Martínez no es el único que se encuentra en la lista de posibles fichajes de Osasuna para la defensa. Desde la dirección deportiva tienen apuntado a Willy Kambwala, que puede ver por su parte con buenos ojos la salida del Villarreal, que afronta también una nueva etapa con Iñigo Pérez. Por ello, Braulio Vázquez debe tomar una decisión y lanzarse a por la incorporación de un refuerzo en el mercado.

Dani Martínez recibe la tentativa de Osasuna en el mercado de fichajes

Osasuna puede mandar una oferta al Atlético de Madrid por el fichaje de Dani Martínez, tras el interés por su figura, como ha avanzado el Diario AS. No obstante, el mismo medio ha destacado que el Deportivo Alavés y el Girona también están interesados en el lateral, por lo que el club navarro tiene seria competencia para intentar firmar a la joya del conjunto colchonero, que se encuentra a las órdenes de Simeone durante la pretemporada.

Tras el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Manchester City, queda esperar si Dani Martínez vuelve a entrar en la convocatoria para disputar el último amistoso de los de Simeone, que será el próximo viernes 14 de agosto ante el Olympique de Marsella. Será la última prueba del conjunto colchonero antes de estrenarse en LaLiga EA Sports, dónde recibirán al Málaga, recién ascendido a Primera División, en el Metropolitano.