La opción de Kambwala para Osasuna en el mercado de fichajes

El defensa del Villarreal encara el inicio de LaLiga con un papel creciente en el conjunto de Iñigo Pérez mientras su futuro se abre en el mercado tras una pretemporada con minutos y buenas sensaciones y Osasuna atento

Willy Kambwala sigue haciendo pretemporada con el Villarreal en la que apunta a ser su tercera temporada en el conjunto que dirige actualmente Iñigo Pérez. Sin embargo, su situación en La Cerámica le puede provocar un cambio de planes en pleno mercado de fichajes, con equipos de LaLiga EA Sports que se fijan en su figura. Uno de ellos es Osasuna, que incluso ya ha contactado con el defensa de Francia para conocer su situación.

El futbolista del Villarreal sufrió una grave rotura muscular en el isquiotibial de la rotura izquierda el año pasado, lo que le ha dejado prácticamente toda la temporada pasada sin disputar un minuto. Por ello, su disponibilidad es una incógnita para Iñigo Pérez, que le ha dado minutos para que el jugador vaya recuperando poco a poco su mejor nivel. Con Marcelino alcanzó los 19 partidos en la campaña 2024/2025 en LaLiga EA Sports.

Kambwala firma una pretemporada con protagonismo antes del arranque de LaLiga

Kambwala viene de tener especial protagonismo en la pretemporada con el Villarreal. Empezó jugando 45 minutos contra el Benfica en el primer choque amistoso para los de Iñigo Pérez, que le dio más protagonismo en el encuentro ante el PSV. Tras ello, el defensa no fue convocado para el partido contra el Al-Ula. Pero su situación cambió con el partido frente al Como y Lens, jugando el partido completo.

Por último, Kambwala ha disputado once minutos en el encuentro de hoy ante el Galatasaray, dónde el Villarreal ha puesto punto y final a la pretemporada. El defensa ha tenido poco protagonismo en un partido que ha podido ser determinante en pleno mercado de fichajes, que ha acabado con victoria para el equipo 'groguet' por 1-2. Tras ello, el submarino amarillo pone el foco en el arranque de LaLiga, el estreno oficial de Iñigo Pérez.

Las opciones de Osasuna de Luis Miguel Ramis en la defensa

Por otro lado, Osasuna no puede presumir de defensas en este momento de la pretemporada, ya que Luis Miguel Ramis cuenta con Boyomo, Abel Bretones, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Valentín Rosier y Unai Santos, por lo que desde la dirección deportiva habrían destacado la necesidad de fichar un refuerzo más para una posición necesitada de jugadores. Todo ello, a falta de una semana de empezar el campeonato doméstico.

Kambwala, por su parte, puede vivir su segunda experiencia en España, tras su etapa en el Villarreal y pasar por las categorías inferiores del Manchester United, además del primer equipo. Además, el defensa de Francia ha tenido continuidad en los partisos de esta pretemporada, por lo que podría ir directo al once de Luis Miguel Ramis en Osasuna y no tener problemas de adaptación al ser conocedor de LaLiga EA Sports.

La situación de Osasuna en el mercado de fichajes ante la posibilidad de firmar a Kambwala

Cabe destacar que la misma fuente mencionada anteriormente ha informado que de momento no se han mantenido negociaciones entre Villarreal y Osasuna para tratar el fichaje de Kambwala, algo que se podría dar en los próximos días. En este sentido, las próximas tres semanas serán determinante en este mercado para resolver el futuro del francés, que, de momento, apunta al conjunto de Iñigo Pérez como señala su contrato.

Osasuna viene de firmar un delantero como Jonathan Dubasin, procedente del Real Sporting, por un total de cuatro millones de euros. Por el momento, el conjunto de Luis Miguel Ramis no ha hecho otros movimientos en su plantilla, pero Kambwala podría ser el siguiente en sumarse a la lista desde El Sadar dan el paso para hacer una oferta por el francés, sobre todo tras la lesión de Rosier, que ha podido alternar los planes del club.