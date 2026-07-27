Osasuna anuncia la incorporación de Dubasin procedente del Real Sporting

El delantero ilerdense aterriza en Osasuna con cuatro años de contrato, cuatro millones de inversión y la misión de potenciar el gol rojillo en Primera División, con Luis Miguel Ramis al frente y un Ante Budimir para formar una nueva pareja de ataqye

Jonathan Dubasin es nuevo jugador oficialmente de Osasuna, que firma por las próximas cuatro temporadas. El delantero llega para reforzar la parcela ofensiva del equipo de Luis Miguel Ramis, que cuenta con su primer fichaje en este mercado y desde su llegada al conjunto navarro. Por su parte, la entidad ha abonado finalmente los cuatro millones de euros en el Real Sporting, dónde fue uno de los más destacados del anterior curso.

Además, el Real Sporting guardará un porcentaje de plusvalía de Dubasin en casa de una futura venta, como ha explicado Osasuna en el comunicado oficial. La entidad rojilla ha detallado que la cláusula del futbolista de 26 años en LaLiga EA Sports alcanza los cuarenta millones de euros, dando un salto importante con su fichaje por el conjunto de Luis Miguel Ramis. El jugador disputará su primera temporada en Primera División.

Jonathan Dubasin viene a sumar goles a Osasuna

Jonathan Dubasin ha firmado su mejor campaña en cuanto a goles se refiere, con dieciséis goles y cuatro asistencias, además de un tanto en Copa del Rey. Su disponibilidad fue total con Borja Jiménez, excepto unos problemas musculares que sufrió a finales del pasado año. Tras ello, el jugador disputó 37 partidos en LaLiga Hypermotion, mismo registro que en la anterior campaña, pero firmando ocho tantos y nueve asistencias.

Los goles de Jonathan Dubasin hicieron que el Real Sporting fuera subiendo posiciones poco a poco en LaLiga Hypermotion, hasta alcanzar la décima posición, con 61 puntos. De esta manera, el delantero da el salto a Primera División para defender los colores de Osasuna, tras pasar anteriormente por las filas del Som Maresme, Logroñéz, Albacete, Basilea, Real Oviedo y, por último, el club de El Molinón, las dos últimas campañas.

Jonathan Dubasin podría debutar con Osasuna esta mañana

Por otro lado, Osasuna ha confirmado que Jonathan Dubasin se incorporará esta misma tarde a la expedición para el viaje a Inglaterra, dónde comenzará un stage con una serie de partidos amistosos ya confirmados antes del arranque de LaLiga EA Sports. Los de Luis Miguel Ramis se verán las caras en los próximos días y semanas con el Ipswich, Norwich, Nápoles, Al-Ain, para cerrar una pretemporada clave previa al comienzo oficial del curso.

De esta manera, Jonathan Dubasin podría debutar este miércoles frente al Ipswich. Por el contrario, su estreno sería el sábado ante el Norwich. El delantero podría formar una interesante pareja de ataque con Ante Budimir, que viene de anotar hasta 17 goles la pasada campaña en LaLiga EA Sports, claves para que el equipo, de Alessio Lisci por aquel entonces, evitase caer a los puestos de descenso y bajar a Segunda División.

La situación de Osasuna en el mercado de fichajes

El fichaje de Jonathan Dubasin es el primero que firma Osasuna, con interés en Aihen Muñoz, en este mercado. La dirección deportiva sigue trabajando junto a Luis Miguel Ramis en perfilar la plantilla y son varios los nombres que ya han sonado para estar encima de la mesa para su llegada a El Sadar. Cabe recordar que el club ha dado salidas a jugadores como Javi Galán, al Celta de Vigo; Víctor Muñoz, al Liverpool; o Juan Cruz, al Real Oviedo.

Por ello, se esperan más movimientos durante el próximo y último mes del mercado de fichajes. Además, la reciente lesión de Rosier va a obligar al club a buscar nuevas alternativas para la plantilla de Luis Miguel Ramis. Entre las diferentes opciones que maneja la dirección deportiva, Kosta Nedeljković o Daniel Budesca están en la agenda, aunque el segundo cuenta con interés también del Racing de Santander y Valencia.