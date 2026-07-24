Cara y cruz en el estreno de Osasuna: victoria contra el Racing y lesión de Rosier

⁠Luis Miguel Ramis se estrena con victoria en su debut con el conjunto rojillo, que ha derrotado al Racing de Santander, pero que lamenta la lesión de Rosier

El Mundial 2026 ya ha finalizado y es hora de volver al fútbol de clubes. Los equipos de La Liga EA Sports han comenzado ya sus pretemporadas y este viernes 24 de julio se han disputado varios partidos para que los jugadores vayan cogiendo ritmo. En el caso de Osasuna, ⁠Luis Miguel Ramis se estrenaba con el conjunto rojillo en su primer enfrentamiento como líder del banquillo, y lo ha sellado con una victoria, aunque también con una noticia negativa.

El equipo navarro se ha impuesto por 2-0 al Racing de Santander, que este año regresa a la Primera división del fútbol español tras su ascenso, pero han tenido que lamentar la lesión de Valentin Rosier, que tuvo que retirarse del terreno de juego.

Osasuna se lleva la victoria en su estreno en pretemporada contra el Racing, pero con lesión de Rosier

El encuentro ha tenido a Osasuna como el claro dominador, a pesar de sólo contar con tres titulares en el once inicial. Ya sin Víctor Muñoz en el equipo, que ha sido uno de los grandes fichajes del Liverpool, es Raúl Moro quién ha tomado el mando del club rojillo. Por su parte, el Racing fue creciendo con el balón a medida que pasaban los minutos, pero no fue suficiente para hacerle un gol a Aitor Fernández.

El primer tanto del partido llegó en la segunda parte y después de múltiples cambios. Fue Raúl en el 55 el primer anotador para Osasuna, aprovechando un espectacular balón de Kike Barja. El Racing trató de contestar, pero su disparo se estrelló en el larguero. En el tramo final del partido, cuando el Racing apretaba, Iker Muñoz sumó el segundo gol para los de Pamplona, sentenciando la victoria.

Sin embargo, los rojillos han tenido que lamentar la lesión de Rosier, que tuvo que ser sustituido en la segunda parte, y en su lugar entró Bruno Pérez. El conjunto navarro está pendiente de determinar la causa de su lesión.

Primer partido 'de Primera' para el Racing de Santander y regreso de Canales

Por su parte, el Racing no ha tenido el estreno deseado en su regreso a Primera, aunque este sólo sea un amistoso de pretemporada. El club a los mandos de José Alberto López fue el campeón de la Liga Hypermotion el pasado curso y consiguieron el ascenso directo, pero ya se han llevado el primer choque de realidad.

Deben trabajar mucho, incluido en el mercado de fichajes, si quieren pelear contra los fijos de la Primera división. Sin embargo, el regreso de Sergio Canales al club de sus inicios sí ha sido muy destacado en este partido, con el ex bético dominando el juego del equipo cántabro.