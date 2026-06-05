Sergio Canales, a un paso de volver a La Liga: el Racing encarrila su fichaje y el reencuentro con el Real Betis

El centrocampista español es una de las grandes leyendas del Betis y está muy cerca de volver a La Liga y ser rival de directo, como ha confirmado el presidente del Real Racing Club, que asegura que "quiere venir aunque no haya nada firmado" y que espera la resolución del fichaje "en los próximos días"

Sergio Canales, muy cerca de volver a La Liga con el Racing de Santander y su reencuentro con el BetisImago

El Real Racing Club de Santander ha dado un paso al frente con su ascenso a La Liga EA Sports después de proclamarse campeones de la Segunda División. Un salto de calidad que requiere un refuerzo muy importante de la plantilla si quieren asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Y para ello están preparando un 'bombazo' en su plantilla, como es el regreso de Sergio Canales a España, quién empezó su carrera futbolística vistiendo la camiseta verdiblanca, que ya le dejaba pistas sobre su futuro.

No es una intención, es un acuerdo entre Manuel Higuera, presidente del equipo cántabro, con el propio jugador, aunque aún no hay nada cerrado de forma definitiva. Sin embargo, las palabras del dirigente del Racing son muy optimistas, asegurando que "todo el mundo sabe que las dos partes queremos" aunque aún no haya una firma que lo garantice. Este fichaje daría un salto de calidad al recién ascendido y supondría una gran ilusión para el Real Betis, que podrían reencontrase con uno de los grandes nombres de su historia.

Sergio Canales, muy cerca de volver a La Liga y firmar por el Racing de Santander

El presidente del Real Racing de Santander, Manuel Higuera, ha confesado su intención de fichar a Sergio Canales como refuerzo estrella del equipo para su nueva aventura en Primera División. Pero no es sólo un deseo, si no que este fichaje está muy cerca de convertirse en realidad, aunque aún quiere ser prudente.

"He hablado esta semana con Sergio Canales, tenemos un trato habitual, el acuerdo se cerrará cuando se firme, pero todo el mundo sabe que las dos partes queremos" ha confesado el presidente. Higuera no sólo quiere incorporar a Canales al equipo por un motivo emocional, en el que sería su regreso a 'casa' después más de 15 años desde su marcha. "Para mí es un sueño que vuelva, es un objetivo que persigo desde que llegué, espero dar una alegría al racinguismo en los próximos días" añade.

Evidentemente también hay motivos futbolísticos. "Fue campeón de la Nations League con la Selección Española hace tres años" recuerda el dirigente del club santanderino. "Canales nos va a dar un salto de calidad", asegura, dando su fichaje por prácticamente hecho.

Sergio Canales podría fichar por el Racing y volver a España en "los próximos días"

El centrocampista cántabro ha terminado su contrato con el Rayados de Monterrey y es agente libre en busca de club. Un equipo que ya tiene casi cerrado, pero aún hay que mencionar ese 'casi', a la espera del cierre de las negociaciones y la firma en el que sería su nuevo contrato con 35 años. Un fichaje que desata gran ilusión en España, con Canales muy cerca de regresar a La Liga y volver con el club que le formó y le convirtió en una de las grandes promesas del fútbol español.

De promesa en su primera etapa en el Racing a volver como leyenda. Canales tiene una historia ligada sobre todo al Real Betis, siendo una de sus principales figuras entre 2018 y 2023, clave en la ascensión del equipo verdiblanco tanto en Liga como a nivel europeo. Uno de los futbolistas que marcó el camino en el Benito Villamarín y que ahora el equipo que dirige Manuel Pellegrini ve los frutos, clasificados para la Champions League más de 20 años después.

El posible reencuentro de Sergio Canales con el Betis, aunque sea como rival

Este fichaje no sólo desata la ilusión de la afición racinguista, que pueden volver a tener en casa a una de sus grandes estrellas, también llena de ilusión a los béticos, aunque esta vez sea para tenerle como rival y no entre sus filas. Aún así, imaginar verle vestido de verdiblanco, aunque no sea con su propia camiseta, y de regreso en Sevilla, supone una ilusión para el equipo.

También volvería a pisar el Santiago Bernabéu, Anoeta y Mestalla, las que también fueron sus casas durante su trayectoria en La Liga, todas ellas antes de fichar por el equipo sevillano.

La ambición del Racing de Santander en La Liga

Manuel Higuera no sólo quiere cerrar cuánto antes el fichaje de Sergio Canales, también tiene preparada una revolución en la plantilla de José Alberto López, con hasta ocho nuevos fichajes."Va a ser muy duro despedirse de algunos jugadores" confesó Higuera. Sin embargo, "vamos a tener un equipazo, los futbolistas quieren venir al Racing, hay futbolistas interesantes que quieren venir y el objetivo es obrar el milagro de la salvación" añadió el presidente del Racing.