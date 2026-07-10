Sergio Canales: "Volver al Racing de Santander era hacerlo ahora o nunca"

Sergio Canales vuelve a El Sardinero 16 años después con un mensaje rotundo: "El Racing tiene que volver a Europa". El centrocampista, que se declara "un obseso de lo físico", asegura que llega "mucho mejor que otros años"

Sergio Canales ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Racing de Santander. El centrocampista vuelve a El Sardinero 16 años después, lo que ha querido valorar ante los medios de comunicación. El jugador ha comparecido junto a Sebastián Ceria y Chema Aragón, director deportivo del club cántabro, que le ha dado las gracias al ex del Real Betis por "haber regresado a casa".

Por su parte, Sergio Canales ha confesado que tuvo llamadas de otros clubes pero no ofertas. Pese a ello, el jugador se ha mostrado tajante con la decisión de fichar por el Racing de Santander, apuntando que "volvía ahora o nunca". Además, el centrocampista no se ha querido olvidar de su anterior club, Rayados: "Estaba muy bien y tengo que agradecerles la facilidad para permitirme volver. En Navidades tenía claro que quería volver".

Sergio Canales: "Soy una persona totalmente diferente, la gente se acordará de ese niño que fui"

Sergio Canales habló sobre la presión en su llegada al Racing de Santander: "Soy una persona totalmente diferente, la gente se acordará de ese niño que fui, pero no tengo nada que ver. Ha cambiado mucho lo que puedo aportar, cómo me siento y cómo veo el fútbol y el deporte. La edad es importante, pero hay muchos jugadores veteranos que están demostrando su alto nivel, en el Mundial los hay por encima de 37 y 38 años".

Además, el centrocampista añadió que vive "al día, no pienso en más allá que el día a día. Quiero ganarme la confianza desde que entre por la puerta de La Albericia hasta que me vaya, vengo con mentalidad de que pueden confiar en mi. Soy un obseso de lo físico, de cuidarme y de intentar siempre estar mejor. Estoy mucho mejor que otros años".

Sergio Canales: "Soy de pensar que el Racing tiene que volver a Europa"

Por otra parte, Sergio Canales habló de la conversación con el técnico del Racing de Santander: "He hablado con José Alberto López, me ha gustado mucho lo que me ha transmitido. Yo creo que lo conozco más a él que él a mi, he visto mucho al Racing. Vengo a aportar donde sea necesario, he jugado en todas las partes del campo prácticamente, no tengo porqué jugar en una posición exacta".

El jugador del Racing explicó que cuando empezó "solo podía jugar de mediapunta, en principio estaré más jugando por dentro como en el Betis, en la organización. Me encanta la ilusión y que pensemos en objetivos grandes, cómo el club ha tenido el objetivo de subir a Primera División. Soy de pensar que el Racing tiene que volver a Europa, igual no es el año que viene, quién sabe, pero debemos ir a ganar cada partido".

Sergio Canales: "Los niños que no han visto al equipo en Primera quiero que lo disfruten"

: "Que disfruten, lo que ha pasado el Racing estos años es muy duro y los niños que no han visto al equipo en Primera quiero que lo disfruten. Y eso es gracias al trabajo del club, habrá momentos en la temporada que igual hay momentos más complicados, pero nuestra base y fuerza va a ser la afición, nos van a dar muchos puntos, desde los niños hasta cualquiera".

Sergio Canales: "En todo momento transmitimos la idea de venir aquí"

El centrocampista del Racing, que fija un objetivo en el mercado, fue preguntado por posibles propuestas que le llegaron: "Ofertas como tal no porque en todo momento transmitimos la idea de venir aquí, desde enero sí que tuvimos llamadas y videollamadas desde el extranjero y alguna conversación de España, pero realmente el volver al Racing era hacerlo ahora o ya nunca".

Por último, Sergio Canales, que vuelve 16 años después, no llegó a confirmar si le gustaría retirarse en el Racing de Santander: "No me veo estando aquí y no aportando, lo bueno es que hay mucha claridad y no va a haber problemas por ninguna de las dos partes. No sé si me retiraré en el Racing, me encantaría retirarme, pero no voy a estar en el Racing a menos del 100%. Quiero aportar".