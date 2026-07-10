El Racing de Santander se mueve en el mercado de fichajes con un objetivo claro

El club cántabro acelera su planificación en el regreso a Primera División y sitúa a Pablo Ramón como su prioridad tras brillar en su cesión con 27 partidos disputados con José Alberto López al frente

El Racing de Santander ya pone la mirada en un mercado de fichajes que apunta a ser decisivo tras lograr el regreso a Primera División. El club ya logró la llegada de Sergio Canales pero desde la dirección deportiva mantienen el objetivo número 1 en un futbolista que ya destacó la pasada temporada en LaLiga Hypermotion: Pablo Ramón. El central tiene contrato hasta 2028 con el Espanyol pero no cuenta para Manolo González.

Pablo Ramón llegó al Espanyol el pasado 2025 procedente de la cantera del Real Madrid. Sin embargo, el Espanyol optó por una cesión del central rumbo al Racing de Santander. En este sentido, con José Alberto López ha podido disputar la pasada temporada un total de 27 partidos, dejando un buen sabor de boca. Esto ha provocado un interés para que el jugador de 25 años regrese al club incluso mediante un traspaso.

El Racing pisa el acelerador en el mercado de fichajes

Por el momento, el Racing de Santander ha anunciado los fichajes de Sergio Canales y la compra de Asier Villalibre y Facundo González, claves en el ascenso a Primera División del conjunto de José Alberto López. De esta manera, el club cántabro se mueve intensamente en un mercado agitado en El Sardinero tanto en el apartado de entradas como en el de salidas, dónde destacan nombres como el de Ezkieta o Aldasoro, entre otros.

Sin embargo, el nombre de Pablo Ramón está sonando con fuerza en las últimas horas. El central fue importante con el Racing de Santander, muy diferente a su situación en el Espanyol. Manolo González no parece que vaya a contar de nuevo con su figura la temporada que viene, como ocurrió la campaña anterior. Por ello, Monchi y la dirección deportiva le abren la puerta a una salida que podría ser con traspaso rumbo a El Sardinero.

El Racing de Santander y Pablo Ramón se posicionan para cerrar la operación

Desde el Racing de Santander consideran a Pablo Ramón un perfil interesante para regresar al club en una temporada en la que volverán a Primera División. Una lesión en los isquiotibiales le dejó la pasada campaña casi dos meses fuera de los terrenos de juego, pero su disponibilidad fue total con José Alberto López. Por ello, el Diario AS, apunta que el club cántabro es el mejor colocado para ficharlo porque el jugador quiere volver.

Las negociaciones entre el Racing de Santander y el Espanyol siguen su curso y todo parece indicar en que habrá luz verde en los próximos días para que Pablo Ramón se vuelva a vestir con los colores verdiblancos. Por su parte, Monchi comentó recientemente que "con los que vuelven de cesión y no se cuenta ya se ha hablado para que busquen una salida", por lo que podría ser cuestión de tiempo el adiós del central del club perico.

El Racing acelera el regreso a Primera División con un movimiento clave

Por otro lado, cabe recordar que Pablo Ramón viviría su segunda temporada en el Racing de Santander, tras pasar anteriormente por el Mirandés en Segunda División, el Real Madrid Castilla y las categorías inferiores del Mallorca, por lo que todavía no ha debutado en la máxima categoría del fútbol español. En este sentido, el cuarto refuerzo de José Alberto López en este mercado de fichajes apunta a ser el central de 25 años.

El Racing de Santander, que dio salida a Javi Castro, sigue trabajando en el mercado de fichajes a falta de poco más de un mes para el comienzo de LaLiga EA Sports, dónde los de José Alberto López se estrenarán recibiendo al Villarreal en El Sardinero. Antes de ello, la plantilla tiene hasta seis encuentros amistosos para llegar en mejor forma posible al arranque de curso: ante la Real Sociedad, Osasuna, Athletic, Wolves, Sporting y Alavés.