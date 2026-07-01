El Racing de Santander confirma las sospechas con el futuro de Asier Villalibre

El Racing de Santander amarra su futuro con dos piezas clave como son Asier Villalibre y Facundo González, que seguirán hasta 2029 tras un curso decisivo en el ascenso, con el 'Búfalo' resurgiendo a base de goles y el central uruguayo consolidándose como garantía defensiva para el salto a Primera División

Asier Villalibre seguirá ligado al Racing de Santander más allá de esta temporada. Tras una campaña cedido en el conjunto de José Alberto López, el delantero de 28 años ha cumplido con las expectativas con datos que han sido partícipes para el ascenso del club a Primera División. Por ello, desde la entidad han decidido firmarle un contrato hasta 2029, al igual que un Facu González que ha terminado el curso con problemas musculares.

Asier Villalibre resurge en el Racing de Santander a base de goles

Asier Villalibre ha terminado la temporada en LaLiga Hypermotion firmando 16 goles en 31 partidos, además de dos asistencias a lo largo del campeonato. Además, el delantero sufrió una lesión en el muslo a principios del mes de enero que le hizo perderse un total de once partidos con el Racing de Santander, frenando su continuidad en un momento importante. Sin embargo, el jugador volvió como mejor sabe hacer, viendo puerta.

Cabe recordar que Asier Villalibre se fue del Alavés tras no entrar en los planes de Coudet, algo que cambió totalmente en su llegada al Racing de Santander con José Alberto López. Desde entonces, fue teniendo más protagonismo en la parcela ofensiva, dónde se encontraban otros jugadores que iban a tener minutos como Iñigo Vicente y Andrés Martín, entre otros, pero el de Gernika ha respondido a las mil maravillas a base de goles.

Facundo González convence a José Alberto López para el proyecto en Primera División

Por otro lado, el Racing de Santander ha anunciado el fichaje de Facundo González hasta 2029, al igual que Asier Villalibre. El defensa de 23 años llegó cedido el pasado verano procedente de la Juventus. Una única lesión en el tramo final de temporada le ha dejado fuera de los terrenos de juego, en una situación parecida a la del delantero de Gernika, que supuso un ingreso extra para el Alavés.

Facundo González también ha sido pieza para el Racing de Santander, que anunció la llegada de Canales. El defensa de Uruguay fue uno de los elegidos para el centro de la zaga en diferentes partidos de LaLiga Hypermotion, formando pareja de centrales con Manu, que tuvo más protagonismo en la segunda vuelta de la temporada. El jugador uruguayo ha disputado 28 encuentros entre LaLiga Hypermotion y Copa del Rey

Comunicado oficial del Racing de Santander anunciando los fichajes de Villalibre y Facundo

Asier Villalibre y Facundo González son a todos los efectos futbolistas del Racing para afrontar el curso 2026-27, el del regreso a LaLiga EA Sports. Tal y como figuraba en sus respectivos contratos de cesión, desde hoy, día uno de julio, el delantero de Gernika y el defensa de Montevideo pasan a formar parte de la plantilla verdiblanca una vez ejecutadas sus cláusulas de compra.

Villalibre llega oficialmente desde el Deportivo Alavés después de completar una temporada sobresaliente en LaLiga Hypermotion con 16 goles y dos asistencias en los 31 encuentros que ha disputado. El ‘Búfalo’ ha sido uno de los principales protagonistas del buen hacer ofensivo del equipo en una campaña histórica que concluyó con su récord de goles individual en el fútbol profesional y con la consecución del objetivo a nivel colectivo.

Facu aterriza de nuevo en los Campos de Sport procedente de la Juventus tras un curso como racinguista en el que se ha vestido de corto en 28 ocasiones, 27 en liga y una más en la Copa del Rey. El central uruguayo de 23 años ha sumado un gol a su gran labor defensiva, clave en las victorias verdiblancas para volver a la élite del fútbol nacional.

Ambos se pondrán a las órdenes de José Alberto el próximo 13 de julio, cuando el equipo regrese al trabajo para afrontar la esperada temporada número 45 en Primera División.