La alegría de Sergio Canales en el Racing de Santander: "Si miro hacia atrás, solo puedo sentir agradecimiento"

El centrocampista del Racing de Santander regresó a El Sardinero con emoción pura: "Hay momentos que son difíciles de explicar con palabras"

Sergio Canales se reestrenó con el Racing de Santander de manera oficial en El Sardinero, en el choque contra el Villarreal de LaLiga. El centrocampista, además, fue titular, situándose en la mediapunta y compartiendo parcela ofensiva con Iñigo Vicente y Andrés Martín, sumado a un Asier Villalibre que volvió a estar ubicado en la punta de ataque. Tras ello, el exjugador del Real Betis compartió sus sensaciones en redes sociales.

El Racing de Santander se llevó un punto en su vuelta a Primera División. Los de José Alberto López se adelantaron en el marcador gracias a los goles de Andrés Martín y Sergio Martínez, pero el Villarreal respondió en tan solo dos minutos con los tantos de Pape Gueye y Nicolás Pépé, justo antes de finalizar la primera parte. De esta manera, el encuentro en El Sardinero acabó en empate, pese a la insistencia de ambos equipos.

Sergio Canales: "Hay momentos que son difíciles de explicar con palabras"

En este sentido, Sergio Canales se ha expresado en sus redes sociales por su reencuentro con El Sardinero en el encuentro de LaLiga EA Sports frente al Villarreal: "Hay momentos que son difíciles de explicar con palabras. Después de tantos años, de todo lo vivido en mi carrera, de tres lesiones graves de rodilla y de tantos momentos en los que el camino se hizo cuesta arriba…"

El centrocampista del Racing de Santander explicó que "volver a jugar en El Sardinero, con la camiseta del Racing, con mi gente, es algo que cuesta incluso imaginar. Si miro hacia atrás, solo puedo sentir agradecimiento. Por haber seguido. Por no haberme rendido. Por haber luchado siempre por lo que amo, incluso cuando parecía más difícil. Hoy estoy aquí. En casa. En el lugar donde empezó todo".

Sergio Canales: "Qué bonito volver a El Sardinero"

Por último, Sergio Canales concluyó con el siguiente mensaje para los aficionados del Racing de Santander, emocionado con su regreso a El Sardinero: "Que nunca se nos olvide: siempre hay que mirar hacia delante, seguir luchando y no dejar de creer en aquello que amas. Gracias a todos los que habéis formado parte del camino. Qué bonito volver a vivir esto. Qué bonito volver a El Sardinero".

Sergio Canales destacó en el partido contra el Villarreal, firmando tres remates a puerta, el segundo que más hizo del Racing de Santander, solo superado por Andrés Martín, que registró seis. Además, el centrocampista completó 35 pases, con un 88% de acierto, siendo una de las piezas claves en el conjunto de José Alberto López en el encuentro inicial de LaLiga EA Sports para el club cántabro y el Villarreal de Iñigo Pérez.

El Racing de Santander, pendiente del mercado de fichajes

Tras el empate ante el Villarreal, el Racing de Santander pondrá el foco en el choque de este domingo ante el Getafe en El Coliseum, que será la primera prueba para el equipo dirigido por José Alberto López a domicilio esta temporada en LaLiga. El club sigue, por otro lado, pendiente del mercado de fichajes, con llegadas que ya se han hecho oficiales como las de Julen Agirrezabala, que se estrenó en el día de ayer con el club cántabro.

Junto al exportero del Athletic Club debutaron otros como Pablo Ramón, que fue titular y disputó 77 minutos, y Pedro Felipe saliendo desde el banquillo. El Racing de Santander sigue con su puesta a punto confeccionando la mejor plantilla posible de cara a la ilusionante temporada que se presenta, en su regreso a LaLiga EA Sports. En este sentido, el presidente, Manolo Higuera, confirmó nuevos fichajes.