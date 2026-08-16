Manolo Higuera, presidente del Racing de Santander, confirma nuevos fichajes y cierra la puerta por Jorge Salinas

El presidente del club racinguista adelanta que esta misma semana habrá más fichajes, aunque su prioridad está en retener a Jorge Salinas, a quién consideran una pieza clave del equipo en su regreso a Primera

El Racing de Santander se ha estrenado este domingo 16 de agosto en La Liga EA Sports, regresando a la máxima categoría del fútbol español catroce años después. Su inicio liguero en este nuevo curso, en el que compiten en la Primera división, es contra el Villarreal, en el que están demostrando toda su ambición al poner contra las cuerdas a uno de los equipos punteros y rescatar un empate. Pero además del partido, también el presidente del club ha dado información importante de cara a este final de mercado de fichajes.

Manolo Higuera, presidente del Racing de Santander, confirma tres o cuatro fichajes más en la previa de su estreno en La Liga

La plantilla del Racing de Santander aún no está cerrada, esperando más refuerzos de cara a su regreso a Primera. Así lo ha confesado Manolo Higuera, asegurando que tienen que hacer "no menos de cuatro o cinco operaciones más" antes del cierre del mercado de fichajes.

"Esta distorsión de la competición, de que la Liga empiece antes de que finalice el periodo de mercado, para mí adultera, en cierto modo, esta competición" apunta Higuera, antes de avanzar que esta misma semana habrá varios anuncios. "Nosotros estamos casi más pendientes de las posibles salidas que no queremos, no deseadas, que de la entrada de jugadores. Aunque insisto en que probablemente en la próxima semana va a haber tres, cuatro incorporaciones nuevas", desvela.

La emoción del Racing de Santander por el regreso de Sergio Canales

Uno de sus grandes movimientos en este mercado ha sido el fichaje de Sergio Canales, que regresa al club que le llevó a la élite. "La verdad es que hemos estado mucho tiempo persiguiendo que llegara este momento, consiguiendo que Sergio volviera a vestir la camiseta verde y blanca. Para nosotros era un sueño, lo hemos conseguido y, la verdad, yo personalmente, que es quien más ha perseguido esta historia, pues me siento muy orgulloso, muy satisfecho y muy feliz de que esté aquí" explica Higuera.

El Racing de Santander tratará de evitar las salidas de Jorge Salinas y Gustavo Puerta

Sin embargo, lo que más preocupa en el club es la posible salida de Jorge Salinas, que ha captado el interés de grande clubes como el Atlético de Madrid y FC Barcelona. El problema es que los verdiblancos no quieren despedirse del joven lateral izquierdo, como les ocurre también con Gustavo Puerta. "Son dos posibles salidas nada deseadas por nosotros. Nosotros no queremos vender, espero que todo el mundo lo entienda, y la única manera de que los jugadores salgan de aquí va a ser que nos los quiten por la vía de la cláusula de rescisión" aclara el presidente de la entidad