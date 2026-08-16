El Arsenal arrolla al City, conquista el primer título de la temporada y mete miedo para el inicio de la Premier

El equipo 'gunner' que dirige Mikel Arteta se proclama campeón del Community Shield tras pasar por encima al Manchester City, dejando claro que esta temporada también son candidatos a los títulos

El Arsenal ya ha dado un golpe en la mesa antes de comenzar una nueva temporada de la Premier League. El vigente campeón de la liga inglesa se enfrentaba este domingo al ganador de la FA Cup, el Manchester City, para luchar por el primer título inglés de la temporada. Han sido los de Mikel Arteta los que se han impuesto de forma notable en este partido antes de dar inicio la temporada oficial y han conquistado el FA Community Shield.

Los goles de Calafiori, Havertz, y Odegaard han decantado el título para el Arsenal, muy superior al Manchester City, en un estreno agrio de Enzo Maresca como nuevo entrenador del 'citizen'. Con este 3-0 a favor, Mikel Arteta da un golpe de autoridad y demuestra contra otro de los equipos más potentes de Europa que son el rival a batir.

El Arsenal se impone al Manchester City y conquista el Community Shield

No hubo que esperar mucho para que el Arsenal se adelantara en el marcador en el partido que ha puesto en juego el Community Shield. En tan sólo un minuto, Riccardo Calafiori fue capaz de batir la portería de Donnarumma y anotar el primer tanto del encuentro, dando una importante ventaja inicial a los londinenses, que controlaron el juego de forma notoria sobre su rival.

Sin tiempo alguno de reacción para que el Manchester City pudiera meterse en el partido, Kai Havertz fue el encargado de ampliar la ventaja de los 'gunners' en su camino al primer título de la temporada. En el minuto 28, anotó el segundo gol y dejó a los 'citizen' en una situación mucho más complicada, ya que a pesar de los intentos por acercarse a la portería rival, la defensa del Arsenal también ha estado muy atenta.

Calafiori, Havertz y Odegaard guían al Arsenal al primer título de la temporada

El segundo tiempo mostró la misma tónica que la primera parte, un mejor juego del Arsenal, que ha sido capaz de doblegar a uno de los equipos más destacados tanto de la Premier como de Europa como es el City. Si bien es cierto que con Enzo Maresca como nuevo entrenador y en pleno culebrón por el fichaje de Rodri, los 'blues' no han podido mostrar su mejor juego, errando demasiado de cara a puerta.

Por ello, en el minuto 48 Martin Odegaard fue el responsable de dar la estacada final al City, marcando el tercer y último gol del partido y sentenciando la victoria del Arsenal, que se ha proclamado campeón del Community Shield.

Ficha técnica

3 - Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori (Hincapié, m.60); Guimaraes (Rice, m.46), Lewis-Skelly (Zubimendi, m.75), Odegaard (Eze, m.84); Madueke (Saka, m.60), Tzolis y Havertz (Gyökeres, m.75).

0 - Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly (Guéhi, m.54); Anderson (Lewis, m.60), Kovacic (Nico, m.79), Foden (Cherki, m.60); Semenyo, Doku (Grealish, m.60) y Haaland (Marmoush, m.53).

Goles: 1-0, m.1: Calafiori. 2-0, m.28: Havertz. 3-0, m.48: Odegaard.

Árbitro: Stuart Barrott. Amonestó a Calafiori (m.38) y Odegaard (m.84) por parte del Arsenal y a Foden (m.24) y Gvardiol (m.53) por parte del Manchester City.