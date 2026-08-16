Anderson ocupa el vacío de Rodri en la Community Shield

El centrocampista inglés parte como titular en el primer once oficial de Enzo Maresca al frente del Manchester City, con el Arsenal de Mikel Arteta como rival por el título, mientras que el español espera una posible salida al FC Barcelona

Enzo Maresca ha entregado a Elliot Anderson las llaves del centro del campo en su primer partido oficial como entrenador del Manchester City. El internacional inglés será titular junto a Mateo Kovacic ante el Arsenal en la Community Shield, mientras Rodri continúa recuperándose de una operación en la espalda, mientras su salida al FC Barcelona sigue en el aire.

Mikel Arteta responde con Bruno Guimarães, Myles Lewis-Skelly y Martin Ødegaard en la medular. Christos Tzolis ocupará el extremo izquierdo y Kai Havertz será la referencia ofensiva del campeón de la Premier League en el Principality Stadium de Cardiff.

Anderson y Kovacic toman el control del Manchester City sin Rodri

Elliot Anderson no tendrá un estreno progresivo. Después de apenas unos entrenamientos con sus nuevos compañeros, el fichaje más caro de la historia del Manchester City comienza como titular en el primer encuentro con un trofeo en juego. Los 116 millones de libras pagados al Nottingham Forest explican la responsabilidad que asume desde el primer día.

El internacional inglés lideró la última Premier en recuperaciones, duelos ganados y faltas recibidas, además de superar los 3.000 contactos con el balón. La elección,a demás, anticipa cómo pretende sobrevivir el equipo sin Rodri. El español se sometió a una intervención menor en la espalda después de conquistar el Mundial y acaba de reincorporarse al trabajo.

Por otro lado, el FC Barcelona estudia presentar una nueva propuesta para intentar llevarse al centrocampista, uno de sus grandes objetivos para completar la plantilla. El City no ha mostrado intención de desprenderse de una pieza fundamental, pero Maresca evitó garantizar públicamente su permanencia y admitió que “cualquier cosa puede pasar” mientras el mercado permanezca abierto.

Haaland, Foden, Doku y Semenyo lanzan la apuesta ofensiva de Maresca

El nuevo entrenador del City ha descartado cualquier planteamiento conservador. Phil Foden actuará por detrás de Erling Haaland, con Antoine Semenyo en la derecha y Jérémy Doku partiendo desde el costado izquierdo. Cuatro futbolistas de vocación ofensiva para atacar una defensa del Arsenal debilitada por las ausencias de William Saliba y Jurrien Timber.

Haaland será titular pese a no haber disputado ningún minuto durante la pretemporada. El delantero recibió un descanso más largo después de alcanzar los cuartos de final del Mundial con Noruega. Omar Marmoush, autor de un doblete contra el Atlético de Madrid, comenzará en el banquillo junto a nombres como Rayan Cherki y Jack Grealish.

Bruno Guimarães debuta con Ødegaard y Lewis-Skelly en el Arsenal

Arteta también presenta una medular diferente. Bruno Guimarães disputa su primer partido oficial como titular después de llegar desde el Newcastle por unos 75 millones de libras. El brasileño ya participó en el amistoso frente al Como y convirtió su lanzamiento durante la posterior tanda de penaltis.

El nuevo fichaje compartirá la sala de máquinas con Ødegaard y Lewis-Skelly. Declan Rice, Martín Zubimendi y Mikel Merino comenzarán como suplentes, por lo que Guimarães asumirá buena parte de la responsabilidad en la salida del balón y en la protección de los centrales.

Guardiola sigue presente en el duelo entre Arteta y Maresca

Pep Guardiola ya no ocupa el banquillo del Manchester City, pero su influencia resulta imposible de separar de esta final. Arteta trabajó como ayudante del catalán durante más de tres años, mientras que Maresca formó parte de su cuerpo técnico durante la temporada del triplete.

El nuevo preparador citizen pretende conservar la voluntad de dominar mediante la posesión, aunque su alineación muestra algunos matices. Anderson aporta recorrido, los laterales pueden cerrarse por dentro y Foden dispone de libertad para acercarse a Haaland. Maresca ya dejó clara la importancia del encuentro en la previa oficial del Manchester City: “Para mí es un trofeo. No es un amistoso”.

El Arsenal llega después de romper una espera de 22 años para conquistar la Premier, mientras que el City participa como ganador de la FA Cup. Los dos equipos ya se enfrentaron en la Community Shield de 2023, resuelta a favor de los londinenses en la tanda de penaltis.

Cardiff acoge esta competición por primera vez desde 2006. Si existe empate después de los 90 minutos, no habrá prórroga y el campeón se decidirá desde los once metros. Entre la candidatura del Barcelona por Rodri y el estreno de Anderson, el primer título también servirá para comprobar hasta qué punto ha comenzado una nueva era en Manchester.