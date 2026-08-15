Arbeloa deja buenas sensaciones antes de su estreno en la Premier League

El técnico español ha cogido las riendas del Fulham para dar el salto a la Premier League tras su breve etapa por el banquillo del Real Madrid, y consigue una meritoria victoria en su último partido de pretemporada

El fútbol de clubes está regresando, este fin de semana ha dado inicio una nueva temporada de La Liga y pronto dará comienzo la Premier, por lo que se disputan los últimos amistosos de pretemporada. En el caso del Fulham, han resuelto este último enfrentamiento con victoria, demostrando que el equipo de Álvaro Arbeloa va cogiendo ritmo y está preparado para dar inicio a un nuevo curso.

El Fulham ha conseguido la victoria frente al Stuttgart, con un ajustado 1-0 pero con sensaciones positivas para Arbeloa, que va mejorando poco a poco su nueva plantilla. Después de seis encuentros de pretemporada, la nueva aventura del entrenador español termina con un buen sabor de boca y con un balance muy equilibrado.

El Fulham de Arbeloa cierra la pretemporada con victoria frente al Stuttgart

El equipo inglés disputaba este sábado su último partido de pretemporada, después de perder el Trofeo Costa del Sol frente al Málaga al no querer disputar la tanda de penaltis, creando un lío en el regreso de Arbeloa a España. Sin embargo, ahora el técnico salmantino recibe mejores noticias con un buen partido de su nuevo equipo, asumiendo el resto de la Premier después de dejar el banquillo del Real Madrid.

El Fulham se ha impuesto por 1-0 al Stuttgart, después de un gol de Timothy Castagne en el minuto 67. Además de la ventaja en el marcador, aunque haya sido mínima, el cuadro inglés ha sido superior al equipo de Sebastian Hoeness durante todo el partido, aunque falta afinar puntería.

El Chelsea, el primer gran reto de Arbeloa

Su próximo reto ya será en competición oficial, en su debut en la Premier. El Fulham se enfrentará nada más y nada menos que al Chelsea de Xabi Alonso en la primera jornada. Un duelo muy atractivo por ver a los dos últimos entrenadores del Real Madrid cara a cara, cada uno con un proyecto en la liga inglesa. Además, al ser el primer enfrentamiento de la competición, las cosas estarán más igualadas.

Los fichajes del Real Madrid, claves en el Fulham de Arbeloa

Este partido ha demostrado que los nuevos fichajes que ha propuesto Arbeloa, siendo varios de ellos sus canteranos en su etapa como técnico de varios filiales del Real Madrid, van a ser claves en su once inicial. De titulares en este último partido de pretemporada han comenzado el encuentro César Palacios y Gonzalo García, los ex madridistas por los que el Fulham ha pagado millones.