Rafael Leão estalla por el supuesto rechazo de Amorim: "Estás mintiendo"

El atacante portugués responde con dureza a la información que lo presenta como una mala influencia y cuestiona la supuesta rebaja de su precio en el AC Milan

Rafael Leão ha roto su silencio después de que una información publicada en Italia asegurase que Rúben Amorim lo considera una influencia negativa para el vestuario del Milan. El delantero portugués contestó públicamente en X y acusó de mentir al autor de la publicación.

La polémica aparece cuando el Milan negocia la posible salida del futbolista de 27 años. El club habría reducido sus pretensiones hasta los 40 o 45 millones de euros, una cantidad que ha reactivado el interés del Galatasaray a pocas semanas del cierre del mercado.

Leão responde a La Gazzetta en plena crisis con el AC Milan

La información de La Gazzetta dello Sport sostiene que Amorim no ha quedado convencido con la actitud de Leão y que lo considera una mala influencia dentro del vestuario rossonero. Esa valoración habría sido trasladada al entorno del jugador durante una reunión con la dirección deportiva.

Leão no dejó pasar la acusación. Al responder en X a una publicación que reproducía la noticia, el portugués escribió: "Tal vez tú lo eres porque estás mintiendo".

La reacción tiene especial relevancia porque el delantero había evitado hasta ahora entrar en un enfrentamiento abierto. Durante el Mundial se limitó a señalar que solo pensaba en Portugal y, una vez terminada la competición, mantuvo un perfil discreto mientras su futuro se discutía entre Milanello, Estambul y su entorno.

Amorim y el Milan quedan expuestos por la respuesta de Rafael Leão

Rúben Amorim no ha afirmado públicamente que quiera apartar al atacante. A comienzos de agosto, el entrenador explicó que Leão continuaría participando en el trabajo del equipo mientras siguiera perteneciendo al Milan. Su discurso público, por tanto, ha sido bastante más prudente que la versión atribuida internamente al técnico.

El problema no se limita a una cuestión de comportamiento. La adaptación del portugués al modelo de Amorim genera dudas tácticas. El entrenador acostumbra a exigir intensidad sin balón, presión coordinada y disciplina posicional a sus atacantes, mientras Leão ha construido su mejor versión partiendo desde la izquierda y disfrutando de libertad para acelerar.

Su talento ofensivo está fuera de discusión, pero la irregularidad ha condicionado su consideración en las últimas campañas. El extremo cerró la pasada Serie A con nueve goles y tres asistencias en 26 encuentros. Fueron números respetables, aunque alejados del impacto esperado en el futbolista llamado a liderar al conjunto rossonero.

Galatasaray aprovecha una rebaja de 15 millones por Rafael Leão

El Milan comenzó el verano solicitando entre 55 y 60 millones de euros. La ausencia de grandes propuestas y la proximidad del inicio de la temporada habrían provocado una rebaja hasta los 40 o 45 millones. Se trata de una diferencia considerable por un jugador que todavía tiene contrato hasta junio de 2028.

Esa nueva valoración ha devuelto al Galatasaray a la operación. El conjunto turco ya se había aproximado a los 35 millones, una cantidad insuficiente para el Milan, y ahora estudia mejorar las condiciones. Leão tendría además sobre la mesa un salario próximo a los diez millones anuales entre cantidades fijas y variables.

Benfica y Fenerbahçe también exploraron su situación durante el verano, pero ninguno convirtió su interés en una oferta formal. El delantero esperaba la aparición de algún gran proyecto de la Premier League, aunque esa llamada no ha llegado por el momento.

Los 45 millones transformarían a Leão en una de las grandes oportunidades del mercado. Su actual valoración se encuentra alrededor de los 50 millones y su cláusula de rescisión asciende a 175, una distancia que evidencia cuánto ha cambiado su posición dentro del Milan desde la conquista del Scudetto de 2022.

El Milan debe decidir entre vender a Leão o recomponer el vestuario

El portugués suma siete temporadas en San Siro y ha participado directamente en más de un centenar de goles entre tantos y asistencias. Su velocidad, potencia y desequilibrio continúan siendo difíciles de encontrar, especialmente por una cifra inferior a los 50 millones de euros.

Sin embargo, su respuesta pública abre una nueva dimensión. Si la información sobre Amorim no se corresponde con la realidad, el Milan deberá aclarar la posición del entrenador y proteger a uno de sus jugadores más valiosos. Si existe realmente una ruptura interna, la convivencia puede resultar insostenible cuando comience la competición.

Una reunión entre la dirección y Leão está prevista para los próximos días. De ella debería salir una decisión definitiva: recuperar al extremo para el nuevo proyecto o acelerar una venta cuyo precio continúa cayendo. Mientras tanto, el jugador ya ha dejado claro que no piensa marcharse cargando con la etiqueta de problema del vestuario.