Rafael Leão no encuentra destino para salir del Milan

El extremo portugués busca un nuevo reto lejos de la Serie A, con la Premier League o LaLiga en el punto de mira, pero solo ha recibido movimientos firmes desde Turquía, mientras los rossoneri piden cerca de 60 millones

El mercado no ha respondido al desafío lanzado por Rafael Leão. El portugués comunicó antes del Mundial que consideraba terminada su etapa en el AC Milan, convencido de que aparecerían propuestas para continuar su carrera en otra gran liga europea.

Casi dos meses después, el escenario es mucho menos favorable. Barcelona, Manchester United, Tottenham y varios clubes saudíes han sido relacionados con su futuro, pero ninguno ha presentado una oferta que permita abrir una negociación seria. El único interés concreto procede de Turquía.

Rafael Leão anunció que había dado todo por el Milan

Leão no escondió sus intenciones. A finales de mayo, durante una entrevista concedida a Sport TV, reconoció abiertamente que deseaba abandonar Italia después de siete temporadas vestido de rossonero: “Creo que, personalmente, ya lo di todo por el Milan. Es un club que me ayudó a crecer mucho, que me apoyó en los momentos difíciles y, afortunadamente, también logré dejar mi huella en la historia”.

El atacante agradeció el respaldo recibido, pero consideró llegado el momento de probarse en otro contexto: “Todos tenemos sueños y aspiramos a un nuevo reto en una nueva liga. Si eso sucede, estaré muy feliz y realizado porque habré cumplido mi cometido en el Milan”.

“Para mi estilo de fútbol, creo que la Premier League o LaLiga podrían mostrar mejor mi talento como jugador”, señaló. Su mensaje parecía una invitación directa a los grandes clubes europeos, pero hasta ahora no ha provocado la reacción esperada.

Barcelona, Manchester United y Tottenham no pasan del rumor

La contundencia de aquellas declaraciones disparó las especulaciones. El Barcelona volvió a aparecer entre los posibles destinos del portugués, especialmente por la necesidad azulgrana de incorporar un extremo izquierdo con desborde.

También se habló del Manchester United, que llevaba varias temporadas siguiendo su situación, y de un Tottenham al que sus intermediarios habrían ofrecido distintas fórmulas para completar la operación. Arabia Saudí surgió como alternativa económica si no aparecía una propuesta europea.

Sin embargo, el interés mediático no se ha convertido en movimientos formales. Según la información publicada por Marca, ningún club de España, Inglaterra o Arabia Saudí considera actualmente a Leão una opción prioritaria para reforzar su ataque.

El Tottenham ha estudiado diferentes perfiles ofensivos, pero no ha dado pasos para contratarlo. El Barcelona no dispone de margen suficiente para asumir una operación de ese tamaño sin realizar antes ventas importantes y el Manchester United ha dirigido su inversión hacia otras posiciones.

El precio del Milan bloquea cualquier intento de salida de Leão

El AC Milan está dispuesto a escuchar propuestas, pero no pretende regalar a uno de sus principales activos. La entidad italiana espera recibir al menos 60 millones de euros, una cantidad que podría acercarse a los 70 mediante variables o una obligación de compra futura.

Esa valoración reduce considerablemente el número de posibles compradores. Leão cumplió 27 años en junio y tiene contrato hasta 2028, después de la renovación que firmó con el club en 2023. El Milan no se encuentra obligado a aceptar una propuesta inferior ni a facilitar una salida inmediata.

La directiva rossonera quiere recuperar una cantidad importante por un futbolista que acumula 80 goles en 291 partidos y que fue una figura decisiva en la conquista de la Serie A de 2022. También debe protegerse después de que el propio jugador haya debilitado públicamente su posición negociadora al anunciar su deseo de marcharse.

Turquía ofrece dinero, pero no el reto deportivo que busca Leão

Los movimientos más firmes han llegado desde la liga turca. El Galatasaray convirtió al portugués en uno de sus principales objetivos y llegó a plantearle un salario cercano a los diez millones de euros por temporada, casi el doble de lo que percibe actualmente en Italia.

La propuesta puede satisfacer sus condiciones económicas, pero no sus aspiraciones deportivas. Leão había expresado su deseo de medirse con los mejores futbolistas de la Premier o iniciar una nueva etapa en LaLiga, no de abandonar una gran competición europea para jugar en Turquía.

También otros clubes del país han preguntado por sus condiciones, aunque ninguno parece dispuesto a acercarse a la cantidad solicitada por el Milan sin modificar la estructura de la operación.

Rafael Leão puede verse obligado a continuar en el Milan

El tiempo todavía juega a favor del atacante. Quedan varias semanas de mercado y una lesión, una venta inesperada o un cambio de planificación puede reactivar su nombre en cualquier momento.

Su perfil continúa siendo atractivo: puede jugar como extremo o delantero, posee experiencia internacional y mantiene una capacidad de desequilibrio poco habitual. El problema no es el talento, sino la suma de precio, salario e irregularidad.

La última temporada volvió a mostrar sus dos versiones. Terminó con diez goles en la Serie A, pero alternó actuaciones dominantes con partidos en los que apenas participó. Las dudas sobre su continuidad, su trabajo sin balón y su encaje táctico han llevado a varios pretendientes a explorar opciones menos costosas.

Leão hizo pública su voluntad de cambiar de liga porque esperaba controlar su futuro. Ahora puede encontrarse en la situación contraria: regresar a Milanello, ponerse otra vez la camiseta rossonera y permanecer en un club al que ya había comunicado que no podía ofrecerle nada más.