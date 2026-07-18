Carrick recupera a Rashford y le abre otra oportunidad en el Manchester United

El delantero inglés regresará a Carrington tras su cesión en el FC Barcelona, mientras una salida solo se contemplará ante una propuesta de un gran club europeo, pudiendo adquirir un gran estatus en el nuevo proyecto de Old Trafford

Carrick quiere evaluar a Rashford antes de que el Manchester United adopte una decisión definitiva sobre su futuro@MarcusRashford

Marcus Rashford volverá al lugar del que salió buscando recuperar su mejor versión. El Manchester United espera al atacante para incorporarlo a la pretemporada y Michael Carrick quiere observarlo de cerca antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

El regreso tras su cesión en el FC Barcelona no garantiza su continuidad, pero sí cambia el escenario. La puerta de Old Trafford ya no parece completamente cerrada y cualquier salida quedará condicionada a la aparición de una oferta deportiva y económicamente convincente procedente de la élite europea.

Michael Carrick quiere trabajar con Marcus Rashford

La última información de Fabrizio Romano señala que el Manchester United tiene previsto reintegrar a Rashford cuando termine sus compromisos con Inglaterra, con el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 en juego ante Francia. Carrick desea trabajar personalmente con el futbolista durante la preparación del nuevo curso y comprobar si puede encajar en el proyecto que está construyendo.

El técnico conoce el club, la presión que rodea a sus canteranos y las cualidades de un delantero que todavía puede aportar velocidad, desmarque y gol desde el costado izquierdo. Su intención no sería emitir una sentencia únicamente por lo ocurrido antes de sus cesiones, sino valorar su actitud y rendimiento dentro del nuevo grupo.

Carrick fue confirmado como entrenador permanente después de su etapa provisional y firmó un contrato hasta 2028. El antiguo centrocampista quiere formar una plantilla ajustada a su idea y Rashford tendrá, al menos durante la pretemporada, la oportunidad de demostrar que puede formar parte de ella.

El Manchester United no descarta todavía un traspaso para Rashford

El regreso a los entrenamientos no debe interpretarse como una declaración de intransferibilidad. El United continúa dispuesto a estudiar una venta si aparece una propuesta adecuada, pero las condiciones del jugador reducen considerablemente sus posibles destinos.

Rashford no desea abandonar Old Trafford para aceptar cualquier proyecto. Su prioridad, en caso de marcharse, es incorporarse a un club capaz de competir por grandes títulos y ofrecerle un papel relevante dentro de una de las principales ligas europeas.

El internacional inglés conserva dos temporadas de contrato, hasta junio de 2028, y se encuentra entre los futbolistas mejor pagados de la plantilla. Esa combinación obliga a cualquier pretendiente a asumir tanto el coste del traspaso como un salario elevado.

Rashford descarta Turquía y enfría la opción del Fenerbahçe

Las informaciones que situaban al atacante en el fútbol turco han perdido fuerza. No existen negociaciones con el Fenerbahçe y Rashford no contempla ese destino para la próxima temporada, pese a los rumores surgidos alrededor de una posible operación.

Su postura es esperar una oportunidad en la primera línea europea. Por ese motivo, una propuesta económicamente importante procedente de Turquía no sería suficiente si no cumple sus aspiraciones competitivas.

La decisión reduce las vías de salida inmediatas. Pocos clubes pueden asumir sus condiciones y, al mismo tiempo, garantizarle el nivel deportivo que reclama. Mientras no aparezca uno de ellos, Carrick tendrá margen para intentar recuperar a un jugador que conoce perfectamente la Premier League y la institución.

El Barcelona cierra una etapa que devuelve a Rashford a Manchester

Rashford jugó la temporada 2025/26 cedido en el Barcelona mediante un acuerdo que incluía una opción de compra. La vinculación temporal concluyó el 30 de junio, por lo que sus derechos regresaron nuevamente al Manchester United.

Su experiencia en España le permitió competir en otro contexto, alejarse del desgaste acumulado en Old Trafford y volver a sentirse importante. Sin embargo, la ausencia de un acuerdo definitivo con el conjunto azulgrana lo coloca de nuevo ante una situación que parecía superada.

El atacante deberá regresar a Carrington y reencontrarse con compañeros, trabajadores y una afición con la que su relación atravesó momentos complicados. La diferencia es que encontrará a un entrenador dispuesto a concederle una evaluación limpia.

Carrick puede convertir la pretemporada en una segunda oportunidad

El United también prepara alternativas por si termina vendiendo al delantero. Crysencio Summerville aparece como uno de los perfiles estudiados para reforzar el extremo izquierdo, aunque cualquier movimiento dependería de la resolución del futuro de Rashford.

Carrick dispone ahora de varias semanas para decidir. Puede recuperar a un futbolista formado en la cantera, con experiencia internacional y todavía en edad de ofrecer temporadas importantes, o aceptar una propuesta que permita reinvertir en otro atacante.

Rashford también tendrá que aclarar qué desea. Si ningún gigante europeo aparece, deberá elegir entre afrontar una verdadera reconciliación con el Manchester United o mantener una salida abierta que podría alargarse hasta el final del mercado.