El Mundial pasa factura al Arsenal y Arteta pierde a uno de sus pilares durante cuatro meses

William Saliba es uno de los jugadores intocables de Mikel Arteta en el club inglés, pero ahora se conoce la gravedad de su lesión con Francia en el Mundial y causará una baja muy significativa para el Arsenal

El Mundial 2026 terminó para Francia tras la victoria de España en las semifinales, pero no fue su única mala noticia. El equipo de Didier Deschamps sufrió un golpe importante durante el partido cuando William Saliba se lesionó y tuvo que ser sustituido en el minuto 30, haciendo saltar todas las alarmas. De hecho, la preocupación no sólo fue para los galos, también en el Arsenal.

Saliba es uno de los pilares defensivos de Mikel Arteta y una de las grandes estrellas del Arsenal, que este año ha sido el segundo mejor equipo de Europa, alcanzando la final de la Champions League, aunque se les escapó el título frente al París Saint-Germain. Aún así, este próximo curso tienen la oportunidad de volver a pelear por las grandes competiciones, pero ahora pierden a Saliba para gran parte de la temporada.

El alcance de la lesión de Saliba supone un duro golpe para el Arsenal de Arteta

Las molestias que sufrió el central durante el choque de Francia contra España alertaron de una posible recaída en sus dolores de espalda, que así han confirmado las pruebas que se le han realizado una vez finalizado este Mundial 2026. El diagnóstico es que Saliba deberá pasar por el quirófano para tratar de aliviar sus problemas de espalda.

Esta noticia no sólo es muy complicada para el jugador, que ha sufrido una recaída en el Mundial de los dolores que lleva meses sufriendo. De hecho, el jugador francés comentó: "No puedo más, tengo la espalda destrozada" a Upamecano cuando fue sustituido en el choque contra la Selección española. Para poder seguir compitiendo sin molestias va a tener que ser intervenido quirúrgicamente, lo que le va a tener muchos meses alejado de los terrenos de juego.

Saliba se tendré que operar y estará de baja durante cuatro meses

Hasta ahora Saliba ha estado haciendo unos entrenamientos específicos y llevando un tratamiento conservador, jugando con infiltraciones y analgésicos, pero ha llegado a un punto de no retorno. Si quiere volver a competir sin dolor tendrá que ser operado, y esto supone una recuperación de entre cuatro y cinco meses. Es decir, el central estará alejado de los terrenos de juego durante la mitad de la temporada.

Arteta tiene un serio problema con la baja de Saliba

A la espera de que la Federación Francesa de Fútbol, el Arsenal o el propio jugador confirmen su operación, el club inglés debería plantearse soluciones si finalmente se somete a la cirugía, que es lo mas seguro. La baja del central es un golpe importante para el equipo, que tendrá que acudir al mercado de fichajes para encontrar a un refuerzo de garantías. que permita al técnico español a reorganizar completamente la defensa durante el inicio de la temporada.