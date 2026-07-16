Messi rompe el empate con Mbappé: el detalle que lo pone líder de la Bota de Oro del Mundial

Kylian Mbappé ya está eliminado del Mundial 2026 mientras que Argentina está en la final, pero aunque Messi no marque contra España, tiene prácticamente asegurada la Bota de Oro gracias a un detalle clave

El Mundial 2026 está a punto de terminar, a falta de la gran final que se disputará el próximo 19 de julio. España y Argentina se enfrentarán por conquistar el título más prestigioso a nivel de selecciones. Un partido que también será importante para entregar la Bota de Oro del torneo, que es un reconocimiento al máximo goleador de la edición. Ahora mismo hay un empate a ocho entre Leo Messi y Kylian Mbappé, aunque le argentino ya ha conseguido desmarcarse.

El capitán de la 'Albiceleste' tiene la oportunidad de marcar en la gran final no sólo para acercar a su país al título de campeones del mundo, también para colocarse como el máximo goleador del Mundial 2026 en solitario. Sin embargo, en caso de no anotar, es Messi el que se llevaría esta Bota de Oro gracias a un detalle clave.

Messi desempata con Mbappé y se pone líder gracias a las asistencias para meterse en la final del Mundial 2026

Como hay un empate a ocho goles y Mbappé ya no puede responder, después de caer eliminado contra España en las semifinales, es Messi el único capaz de volver a marcar. Pero en caso de no hacerlo, y más teniendo en cuenta que a Unai Simón sólo le han anotado un gol en toda la competición, el argentino ya está primero en esta carrera tras la semifinal contra Inglaterra.

Esto se debe a que a pesar de que Messi no anotara en la semifinal, como tampoco hizo en cuartos, en el partido contra Inglaterra sí fue un jugador decisivo. El capitán del equipo de Scaloni fue el responsable de dar las dos asistencias, tanto en el gol que convirtió Enzo Fernández para poner el empate como en el de Lautaro Martínez, que consolidaba una nueva remontada.

Messi, a un paso de la Bota de Oro del Mundial 2026

Por este motivo, en caso de que el capitán de la 'Albiceleste' no marcase en la final, tiene prácticamente asegurada la Bota de Oro de este Mundial. Los tres goles a Argelia, el doblete contra Austria, y los tantos a Jordania, a Cabo Verde y a Egipto, le han puesto en cabeza de esta tabla junto con Kylian Mbappé, pero las asistencias del argentino, que lleva 4 en esta edición frente a las 3 del delantero francés, le colocan como líder de esta carrera goleadora.

Además, también quedará como el máximo goleador de la historia de los Mundiales como mínimo durante cuatro años, ya que Messi va a cerrar esta Copa del Mundo como mínimo con 21 goles en total en toda su carrera en esta competición por países, mientras que Mbappé se ha quedado con 20.

Así queda la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026

8 goles: Lionel Messi (Argentina) y Kylian Mbappé (Francia).7 goles: Erling Haaland (Noruega)6 goles: Jude Bellingham (Inglaterra) y Harry Kane (Inglaterra)5 goles: Mikel Oyarzabal (España) y Ousmane Dembélé (Francia)