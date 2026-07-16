Messi acalla la polémica sobre Argentina: "Hemos demostrado que nadie nos regala nada"

La albiceleste ya está en la final del Mundial 2026 y su delantero ha querido reivindicar el buen trabajo del equipo, acabando con todas las criticas por las polémicas arbitrales que ha habido durante sus diferentes partidos

Argentina ya está en la Final del Mundial 2026. La 'albiceleste' repitió la dinámica que llevan haciendo todo el torneo y volvieron a remontar en los minutos finales para derrotar a Inglaterra y clasificarse como el próximo rival de España el el último partido de esta Copa del Mundo. Una victoria argentina que por primera vez durante esta edición no ha tenido polémica.

Desde su enfrentamiento contra Cabo Verde en la primera ronda eliminatoria del Mundial hasta el de Suiza, para meterles directos en semis, ha habido polémicas arbitrales en todos los partidos que ha jugado el equipo de Lionel Scaloni, destacando principalmente el enfrentamiento contra Egipto. Por ello, ante una victoria sólida y sin escándalos, Leo Messi ha querido dar un golpe en la mesa y zanjar todas las críticas con las victorias de Argentina.

Messi reivindica el juego de Argentina frente a todas las polémicas arbitrales

Leo Messi ha sido un jugador diferencial en el equipo de Scaloni, por eso también ha sido uno de los más reclamados tras el pase a la final, y sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie, mostrando todo el orgullo que siente por su selección y por sus compañeros, pero sobre todo defendiendo a su país de todas las críticas recibidas.

"Hace cuatro años logramos lo que queríamos, jugar el último partido y ser los mejores durante cuatro años. Otra vez hemos vuelto a demostrar que nadie nos regala nada y nos volvimos a meter entre los dos mejores del mundo" explicó Messi al terminar el partido que les daba el pase a una nueva final de un Mundial.

"Estoy una vez más muy orgulloso de poder dar una alegría a todo el pueblo argentino. Queríamos conseguir la victoria y meternos en la final de una Copa del Mundo" añadió, consciente de la importancia de volver a una final de forma consecutiva tras proclamarse campeones.

Además, el capitán de la 'albiceleste' no dejó de lanzar recados tras una contundente victoria contra Inglaterra, que tiró toda su ventaja en el marcador con un planteamiento muy cobarde en los últimos minutos. "Felices de haberlo hecho otra vez y de la manera que lo hicimos, cuando teníamos todo en contra. Con cabeza, con fútbol, con ganas. Este grupo demuestra una vez más lo que es capaz de hacer" señaló el líder de Argentina.

Messi explica la importancia de jugar otra final del Mundial

El delantero argentino, que ha sido el máximo goleador del equipo y también del torneo, quiere dejar claro lo importante que es para Argentina volver a estar entre los dos mejores países del Mundial 2026, y con la esperanza de alzar el segundo título consecutivo. "Hay que disfrutar del momento con los compañeros. Este grupo no le debe nada a nadie" volvió a recalcar.

"Se demostró que damos el máximo siempre y damos muchísima alegría a todos los argentinos durante todos estos años. Volver a jugar una final de la copa del mundo otra vez, con lo que eso significa para los argentinos...Pase lo que pase, hay que valorar este proceso y como siempre será lo que Dios quiera, nada más" concluyó Leo Messi, consciente del potencial de España en la final del Mundial.