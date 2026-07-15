Mbappé reconoce la superioridad de España y explica la derrota de Francia: "No estuvimos a la altura"

El delantero francés explica las claves sobre como Luis de la Fuente y la Selección española fueron capaces de anular a Francia, la gran candidata al título, para meterse en la Final del Mundial 2026

España ha hecho historia y ya está en la final del Mundial 2026, la segunda que disputan en su historia. Sólo queda un partido para volver a coronarse como campeones del mundo, y lo han logrado después de derrotar, y prácticamente anular, a un gigante como Francia. El equipo de Didier Deschamps era ligeramente favorito sobre la 'Roja', pero Luis de la Fuente planteó un partido que dejó son opciones a los galos, que no pudieron ni anotar un tanto.

Tras el final del partido y la eliminación del Mundial, Kylian Mbappé, como uno de los máximos líderes de Francia, dio la cara y explicó cómo la Selección española ha podido desmoronar un equipo que parecía muy sólido, mostrando además mucha indignación con el juego realizado por parte de su país, que se despide de este Mundial a un paso de la final.

Mbappé explica las claves de la victoria de España contra Francia

El jugador del Real Madrid se mostró muy contundente tras acabar el partido, con mucha autocrítica y visiblemente molesto y decepcionado. Pero fue capaz de hablar en frío y dar todos los detalles sobre cómo Luis de la Fuente y el equipo español pudieron ser tan superiores y no dar ni una opción a 'les Bleus'. "No jugamos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general que mostramos" reconoció Mbappé.

"Cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas" señaló notablemente enfadado. "España se mantuvo fiel a su plan de juego. La idea era presionarles arriba para evitar que se acomodaran, pero no lo conseguimos. Hubo demasiados errores. No supimos cómo hacerles daño" confesó el futbolista francés, quién alabó el buen juego que planteó España.

"Con la presión que ejercimos, siempre nos encontramos tres contra dos en el centro del campo, y contra España, eso ya es complicado. Fabián y Rodri tuvieron mucho tiempo para jugar" explicó el delantero, consciente de que Francia no mostró su mejor juego ni pudo tirar de individualidades ante un equipo tan sólido como España. "Cuando recuperábamos el balón, técnicamente no estuvimos a la altura de una semifinal de un Mundial. Cuando sumas todo eso, el resultado es la derrota" sentenció Kylian, que además se cae de la carrera por ser el máximo goleador de esta Copa del Mundo.

La Selección española provoca la caída de Mbappé y de Francia en el Mundial 2026

Una vez analizado técnicamente el partido, el jugador francés expresó cómo se sienten, tanto él como todo el equipo, ante este gran triunfo de España, que les deja fuera de la final del Mundial y sin título pese a haber sido los principales candidatos durante todo el torneo. "Como todos, sinto mucha decepción" confesó el delantero.

"Era un sueño para nosotros llegar a la final, darle a nuestro país esta oportunidad de soñar, de hacer historia. Ahora es algo que tenemos que afrontar. Hay una enorme decepción, no puedo expresarlo con palabras" señaló Mbappé, quién trata de hacer autocritica para mejorar pero también de mirar desde ya al futuro. "Tendremos que recuperarnos. El fútbol no espera a nadie" concluyó el máximo goleador de la historia de Francia.