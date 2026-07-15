Inglaterra - Argentina: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido de semifinales del Mundial 2026

La Inglaterra de Tuchel y la Argentina de Scaloni se medirán este miércoles a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. En juego un puesto en la final del próximo 19 de julio

Inglaterra y Argentina se enfrentarán en la segunda de las semifinales del Mundial 2026. Después de la disputada este pasado martes entre España y Francia, Inglaterra y Argentina buscarán conseguir la segunda plaza de la final del próximo 19 de julio.

La subcampeona de la Eurocopa 2024 con la vigente campeona de la última Copa América protagonizarán un duelo que además de la rivalidad deportiva, lleva intrínseca una historia que en cierto momento les enfrentó con las armas. Al igual que sucede con la otra semifinal que ha enfrentado a Francia y España en la que también había un fuerte componente histórico, el Inglaterra - Argentina promete tensión desde el primer minuto en el Mercedes-Benz Stadium.

Horario y dónde ver el Inglaterra - Argentina de semifinales del Mundial

El encuentro entre Inglaterra y Argentina dará comienzo a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española) y una hora menos en la comunidad canaria. El duelo se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta que cuenta con capacidad para 71.000 espectadores. Con Ismael Elfath como colegiado del duelo entre Inglaterra y Argentina, este podrá verse en televisión a través de La 1 de Televisión Española, la única cadena que está ofreciendo encuentros del Mundial en abierto. Además, en DAZN también podrá seguir el partido por televisión.

En ESTADIO Deportivo podrá seguir el minuto a minuto del partido entre Inglaterra y Argentina. Desde dos horas antes del comienzo del mismo en el Mercedes-Benz Stadium, podrá disfrutar de la previa más completa. Una vez que la pelota eche a rodar entre Inglaterra y Argentina, podrá leer el minuto a minuto, luego la crónica y las reacciones más destacadas.

Alineación probable de Inglaterra hoy en las semifinales del Mundial

En el once de Inglaterra que plantee Thomas Tuchel solo hay una duda. Reece James, que ya tuvo minutos en cuartos de final y que buscará estar de inicio en la semifinal. En caso de que el físico no le de, Tuchel podría decidirse por John Stones. Por lo demás, se espera un once bastante reconocible en Inglaterra con Harry Kane y Saka en la punta de ataque.

Once posible de Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guehi, O’Reilly; Declan Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Alineación probable de Argentina hoy en las semifinales del Mundial

Scaloni por su parte no ha despejado la duda sobre si colocará en banda a Nahuel Molina, jugador del Atlético de Madrid o a Montiel, ex del Sevilla. Además, Julián Álvarez y Lautaro Martínez seguirán peleando por un puesto en el once titular que en el caso de cuajar una buena actuación, le daría muchas posibilidades de ser titulares en una hipotética final. Lo que está seguro es que Messi estará de inicio salvo catástrofe.

Inglaterra No Iniciado - Argentina

Once posible de Argentina: Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes, McAllister, De Paul, Enzo Fernández; Leo Messi, Julián Álvarez.