El dineral que cobrarán los jugadores de España si ganan el Mundial 2026

La Selección española está a un único partido de proclamarse campeones del mundo por segunda vez en su historia, y además de alcanzar la gloria en el fútbol, también recibirán un importante premio económico si lo consiguen

La Selección española está en la final del Mundial 2026. A pesar de las dudas con las que debutaron contra Cabo Verde, el equipo de Luis de la Fuente ha ido mejorando partido a partido y han derrotado a Francia en las semifinales para meterse en la segunda final de su historia. La última y única vez que se había conseguido fue en 2010, cuando lograron poner la primera estrella para España.

Ahora, 16 años después y cargados de coincidencias respecto a 2010, los jugadores de la 'Roja' pueden volver a ser campeones del mundo. La consecución de la segunda estrella sería un honor especial para la alineación de Luis de la Fuente, pero también recibirán un importante premio económico en caso de la victoria, aunque por quedar subcampeones también se llevarían un buen pellizco.

El premio económico que recibirán los jugadores de la Selección española si son campeones del mundo

Sólo un partido separa a España de volver a ser campeones del mundo, y sólo les queda un rival por derrotar en este camino, que se decidirá con el ganador del choque entre Inglaterra y Argentina. Una vez llegado a la final es imposible no ilusionarse con volver a alzar la Copa del Mundo, principalmente por todo lo que significa en el fútbol, pero es verdad que también tienen un incentivo económico importante.

El 19 de julio se celebra la final del Mundial 2026. En caso de que España sea la ganadora de esta edición, la Real Federación Española de Fútbol repartirá 44 millones entre todos los los jugadores que habrían hecho posible este sueño, además del cuerpo técnico. Es decir, cada futbolista recibiría un premio de 750 mil euros.

En el peor de los casos, que sería ser subcampeones, los jugadores de 'la Roja' verían 440 mil por jugador como recompensa económica. Aunque eso sí, la mentalidad del equipo de Luis de la Fuente es clara y una vez completado este camino sólo se puede salir con el título.

España espera rival para la final del Mundial 2026: Inglaterra o Argentina

Aún falta por conocerse un detalle importante sobre la Final del Mundial 2026, que no es ni más ni menos que descubrir a que país se enfrentará España en el último duelo por el título mundial. El otro finalista se decide entre Inglaterra y Argentina, que se cruzan en un duelo directo que se espera que esté muy igualado. El equipo de Lionel Scaloni llega como la vigente campeona, pero Thomas Tuchel ha demostrado que tiene una plantilla muy sólida, especialmente gracias a Harry Kane y Jude Bellingham.