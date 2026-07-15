"Vaya puto recital" así fue la gran fiesta de España

La selección española celebró por todo lo alto su pase a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Francia. La RFEF compartió un vídeo con las imágenes del vestuario, donde los jugadores protagonizaron una fiesta llena de bailes, cánticos y mensajes de ilusión antes del gran duelo por el título

La Selección Española sigue haciendo historia en el Mundial de 2026 y, tras sellar su clasificación para la gran final con una gran victoria por 2-0 frente a Francia, quiso compartir con los aficionados una parte de la celebración que normalmente queda lejos de las cámaras y casi nunca se ve. La cuenta oficial de la 'Roja' publicó un vídeo grabado en el interior del vestuario en el que se aprecia la gran emoción de alegría de jugadores y cuerpo técnico después de uno de los triunfos más importantes del torneo y más difíciles de superar y que superaron con normalidad.

El vídeo, acompañado por el mensaje "Se gritó, se bailó, se celebró… ¡Vente al vestuario de la Selección y saca los pasos prohibidos!", muestra el ambiente festivo que se vivió tras el pitido final. Música, bailes, abrazos y cánticos protagonizaron una celebración que refleja la unión del grupo y la ilusión con la que España afronta el último paso hacia el título mundial.

Uno de los momentos más comentados del vídeo lo protagoniza Marc Cucurella. Nada más cruzar la puerta del vestuario, el lateral izquierdo expresa toda su emoción con una frase que resume el orgullo del equipo por el encuentro realizado: "¡Vaya puto recital!". Sus palabras reflejan la satisfacción de una plantilla que fue capaz de superar con autoridad a una de las selecciones más potentes del panorama internacional.

También tomó la palabra Dani Olmo, uno de los referentes del equipo durante el campeonato. El centrocampista destacó el camino recorrido por España desde el inicio del torneo y dejó un mensaje cargado de confianza e ilusión de cara al desenlace del Mundial. "Estaba escrito... Empezamos en Atlanta y acabamos en Nueva York. Está cerca... vamos a por ello", afirmó, haciendo referencia al recorrido de la selección desde su debut hasta la ciudad que acogerá la gran final.

Las imágenes dejan ver a un vestuario completamente entregado a la celebración, aunque sin perder de vista el objetivo principal. Entre bromas, bailes y muestras de complicidad, los futbolistas son conscientes de que aún queda el partido más importante del campeonato. El ambiente de felicidad no oculta la concentración de un grupo que ha demostrado una gran madurez competitiva durante toda la competición.

Quien ofreció una visión más serena fue el guardameta Unai Simón. El portero reconoció que el equipo todavía está asimilando la dimensión de lo conseguido, aunque insistió en que pronto llegará el momento de centrarse por completo en la preparación de la final."Todavía lo estamos digiriendo un poco, porque todavía no somos conscientes ninguno en el vestuario de lo que estamos haciendo. Pero bueno, ahora nos daremos cuenta con el paso de los días, y a prepararnos para la final del Mundial", explicó el internacional español.

Las declaraciones de los jugadores reflejan el equilibrio que existe dentro del grupo entre la euforia por un éxito histórico y la responsabilidad de afrontar el último partido del campeonato. España ha firmado una actuación sobresaliente en el Mundial de 2026, consolidándose como una de las selecciones más sólidas y ofreciendo un fútbol que ha despertado la admiración de aficionados y analistas.

La publicación del vídeo ha tenido una gran acogida en las redes sociales, donde miles de seguidores celebraron tanto la victoria como la cercanía de los futbolistas mostrada en unas imágenes poco habituales. Los aficionados pudieron comprobar el lado más humano del equipo, compartiendo la emoción de un vestuario que vive uno de los momentos más especiales de su historia reciente.

Con el billete para la final ya asegurado, la Selección Española afronta ahora los últimos días de preparación con la confianza que da un gran rendimiento colectivo y teniendo más claro que el sueño de conquistar el Mundial está más cerca que nunca. Tras superar con autoridad a Francia, el conjunto nacional ya solo piensa en cumplir el último paso y levantar la copa del mundo como en el 2010.