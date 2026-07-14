Francia 0-2 España: Oyarzabal y Pedro Porro llevan a La Roja a su segunda final del Mundial

La Selección española de Luis de la Fuente, tras los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, supera a la Francia de Didier Deschamps en las semifinales del Mundial 2026, convirtiendo a La Roja en la primera finalista de la edición

El Mundial 2026 ya tiene a su primer finalista tras el Francia - España disputado en el Estadio Dallas. La Selección española superó en el Estadio Dallas a los galos tras los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

Los jugadores de Luis de la Fuente mantienen vivo el espíritu de Sudáfrica 2010 y pelearán en el Estadio Nueva York por su segunda estrella, después de haber dominado a la Selección francesa de Didier Deschamps y Kylian Mbappé.

España se adelanta gracias a Mikel Oyarzabal

Los primeros compases de la semifinal trajeron el guion esperado. Francia esperaba en un bloque medio, con todos sus jugadores en campo propio, mientras España manejaba la posesión a su antojo, buscando un hueco entre líneas.

Al contragolpe, los galos tuvieron varias ocasiones, donde Laporte realizó varias intervenciones de prestigio, mientras que La Roja contó con algunas jugadas que, pudiendo ser más peligrosas, no llegaron a la portería de Maignan.

Penalti para España y gol de Oyarzabal

Pasado los veinte minutos de partido, Lamine Yamal provocaba un penalti de oro para La Roja. Digne no veía al extremo español y lo derribaba con una patada. El encargado de ejecutar la pena máxima sería Mikel Oyarzabal.

El delantero de la Real Sociedad, todo un especialista desde los once metros, ajustó el disparo a la izquierda de un Maignan que adivinó, pero no pudo alcanzar el esférico. Se adelantaba España justo antes de la pausa de hidratación.

Saliba se marcha lesionado y España aprieta

Casi a la media hora de partido, Saliba, central francés, que llegaba entre algodones al partido, no pudo continuar, obligando a Deschamps a sustituirlo por Lacroix. Por su parte, España supo leer el partido, gestionando con sabiduría los minutos tras el gol.

Sin grandes ocasiones de peligro, donde destacó una gran jugada entre Dani Olmo y Fabián que no encontró portería, el partido se marchaba al descanso tras 6 minutos de añadido. Gran primera mitad de España que, además de marcar, prácticamente anuló el juego de Francia.

España domina y Pedro Porro hace el segundo

España salió a la segunda parte con ganas de ampliar su ventaja, sintiéndose superior a una Francia que no lograba conectar con sus delanteros, y que dejó en vestuarios a Rabiot, que tenía amarilla, por Koné.

Deschamps, que no estaba contento con su ataque, decidió realizar su tercer cambio en el minuto 55, dando entrada a Doué por Barcola, buscaba un extremo más explosivo para los galos.

Pedro Porro amplía la ventaja de España

Antes de la hora de partido, España ampliaba su ventaja con una jugada de escándalo. Posesión larguísima de La Roja que acaba con una pared espectacular entre Pedro Porro y Dani Olmo, dejando al lateral solo ante Maignan.

Definición de puro delantero del jugador del Tottenham, y la Selección española se ponía con una ventaja de dos goles ante una Francia que no había disparado a puerta.

Francia se reactiva y le anulan un gol a Lamine Yamal

Pocos minutos después del tanto de Porro, Lamine Yamal hacía el tercero de la noche, que era anulado por fuera de juego. El extremo se marchó en carrera, sorteó a los defensas franceses, y coló una gran definición por la derecha de Maignan, antes de que el juez de línea levantara el banderín.

Francia, lejos de deprimirse, buscó el gol que les metiera de nuevo en la eliminatoria, con un Mbappé muy activo, que mandó un par de avisos sobre la portería de Unai Simón, antes de que el árbitro señalara la segunda pausa de hidratación en el minuto 68.

Sin grandes ocasiones para Francia gracias a un magnífico Unai Simón, el partido iba agotando sus minutos, con un Mbappé desesperado, que hasta vio la amarilla por empujar al guardameta español en una presión. Llegados al 90, el árbitro añadía 7 minutos de descuento.

España alcanza su segunda final en un Mundial

Acabó el descuento, el árbitro hizo sonar su silbato, y la Selección española accedía a su segunda final en la historia de los Mundiales. Mikel Oyarzabal y Pedro Porro hicieron los goles, mientras que la defensa, con un increíble Unai Simón, ahogaron a la delantera de Francia.

El equipo de Luis de la Fuente buscará repetir la gesta de Vicente del Bosque en Sudáfrica 2010, tras haber realizado un torneo extraordinario, donde fueron ampliamente superiores a una Selección francesa que se despide del campeonato.

Ficha técnica

0 - Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba (Lacroix, m.30), Digne (Théo Hernández, m.72); Tchouameni, Rabiot (Koné, m.46); Dembélé, Olise (Chreki, m.72), Barcola (Doué,m.56); Mbappé.

Seleccionador: Didier Deschamps.

2 - España: Unai Simón; Pedro Porro (Marcos Llorente, m.84), Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián (Pedri, m.78), Dani Olmo (Mikel Merino, m.78); Lamine Yamal, Oyarzabal (Ferran Torres, m.74) y Álex Baena (Nico Williams,m.84).

Seleccionador: Luis de la Fuente.

Goles: 0-1: m.22: Oyarzabal (p). 0-2: m..58: Pedro Porro

Árbitro: Iván Barton (El Salvador). Amonestó a los franceses Rabiot y Mbappé y al español Cucurella.Incidencias: Semifinal del Mundial 2026 disputada en el estadio AT&T de Arlington ante 70.176 espectadores. Antes del partido de guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado de Niza, del que se cumplen diez años y del exjeque Hamad bin Khalifa Al Thani, que fue emir de Catar desde 1995 hasta su abdicación en 2013.