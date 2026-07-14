Paso al frente del Nottingham Forest para el fichaje de Oso

Anuncian que el conjunto inglés ya se ha puesto en contacto con el Sevilla FC para conocer sus pretensiones y discutir los términos de una posible oferta, desatando así una puja con la Fiorentina por el lateral zurdo

El Sevilla FC, un verano más, necesita hacer caja mediante traspasos, siendo varios los activos que se mueven en el mercado para conseguir dicho objetivo. En el caso de Akor Adams, parece cuestión de horas que se formalice su venta al Venezia, siendo ahora Rubén Vargas que se coloca en la 'pole' para protagonizar la próxima gran operación tras su buen Mundial. Pero en el Sánchez-Pizjuán también tienen la opción de generar importantes plusvalías íntegras con sus canteranos, como sucede con Juanlu, por el que aprieta la Atalanta, u Oso, que también ha desatado una puja que puede elevar las ofertas hasta cantidades que no rechazarían en Nervión.

Una renovación enquistada

Con solo un año más de contrato por delante, hasta 2027, el lateral zurdo aún negocia una renovación que se ha enquistado. Existía inicialmente el convencimiento de poder atarlo por tres campañas más, como a Castrín, que tampoco ha renovado. Pero como ha venido informando ESTADIO Deportivo, tras una primera propuesta sevillista para mejorar su ficha y subir su cláusula de rescisión (fijada en 20 millones de euros), desde la agencia del hispano-argentino presentaron una contraoferta y, aunque los contactos no se han detenido, la aparición de pretendientes que pueden ofrecerle un mejor sueldo ha dejado el asunto en 'stand by'.

Los 12 millones de la Fiorentina y la irrupción del Nottingham Forest

En el Sevilla FC, además, no tienen prisas en estos momentos, pues antes de firmarle un nuevo contrato a Oso habría que abrir el necesario espacio salarial para inscribirlo de nuevo, ya como miembro del primer equipo. Mientras tanto, días atrás se apuntaba que la Fiorentina está dispuesta a poner sobre la mesa 12 millones de euros. Pero otro de los interesados que ya habían salido a la palestra, el Nottingham Forest, ha reaparecido con fuerza y no está dispuesto a dejarle vía libre a la entidad 'viola'.

Así, el conjunto de la Premier League (donde también ha sido relacionado con el Newcastle) ya habría contactado con Oso para conocer su predisposición a recalar en el fútbol inglés, apuntando el periodista Luca Bendoni, de Sky Sports, que también se ha puesto en contacto con el club nervionense para conocer las condiciones de su hipotético traspaso y discutir los términos de una propuesta.

El precio que aceptaría el Sevilla FC por Oso

Aún no habría una oferta formal, pero los dirigentes sevillistas aceptarían desprenderse de su canterano por una cifra cercana a la que marca su cláusula de rescisión (en torno a 15 millones). El riesgo de verlo marcharse gratis dentro de un año está ahí, ante la dificultad para ampliar su vinculación, y el propio Oso, con 23 años recién cumplidos, podría ver con buenos ojos un salto en su incipiente carrera.

Cabe recordar, además, que ya el pasado verano se negoció y se llegó a un acuerdo con el Nottingham Forest por José Ángel Carmona. Pero el defensor visueño rechazó marcharse al cuadro británico, que estaba dispuesto a pagar 11 millones de euros por su pase (nueve fijos y dos en variables).

El Estrasburgo ya lo descartó y en LaLiga no han dado el paso

En el caso de Oso, que llegó al Sevilla Atlético hace cuatro años coste cero, procedente de la cantera del Málaga, ha tenido más 'novias' desde que acabó el curso, pero el Estrasburgo, que buscaba un relevo para el ex sevillista Valentín Barco, traspasado al Chelsea, ya se decantó por Mateo del Blanco, por el que ha pagado solo 2,5 millones a Unión de Santa Fe. Tampoco dieron un paso al frente el Villarreal y el Espanyol de Monchi, al tiempo que no hubo nada en realidad con la Real Sociedad, y menos incluso con Javi López como monda de cambio. Pero aún habría otro club español con cierto poderío económico pendiente del defensor, por el que aprietan desde Italia e Inglaterra.

Los números de Oso en el Sevilla FC

Aunque debutó con el primer equipo sevillista en la 23/24, en un partido de Copa del Rey, su irrupción en la 25/26 ha colocado a Oso en el escaparate, revelándose como un lateral con recorrido y potencia que destaca por su vocación ofensiva. Incluso Lionel Scaloni aseguró que lo tiene en su punto de mira para la selección absoluta de Argentina, el gran sueño del alicantino, que este último curso acabó disputando 24 encuentros y 1.648 minutos de juego en los que firmó dos goles y tres asistencias.