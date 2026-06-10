El presunto interés de la Real Sociedad en Oso y la oferta de Javi López para abaratar el traspaso

El carrilero tinerfeño, con el que no cuentan en Anoeta, jugó mucho a las órdenes de Luis García Plaza en el Alavés, al tiempo que el notable rendimiento del de Torrevieja ha despertado el interés por su fichaje dentro y fuera de España, de momento sin propuestas concretas para salir

Un trueque entre Joaquín Martínez 'Oso' y Javi López, con algo de dinero (entre dos y tres millones de euros al parecer) aparte a favor del Sevilla FC. El rumor ha corrido este miércoles como la pólvora por los mentideros futbolísticos, por más que el caché actual del de Torrevieja y el tinerfeño difieran más que las citadas cantidades. Por poner sólo un ejemplo: la web especializada 'Transfermarkt' tasa al nervionense en diez millones de euros, mientras que el carrilero también zurdo de la Real Sociedad, cedido este último curso en el Real Oviedo, se queda justo en la mitad (cinco millones de euros).

Javi López, fijo en Vitoria a las órdenes de Luis García Plaza

Que Javi López guste a Luis García Plaza es verosímil. El míster madrileño, que trabaja codo con codo con José Ignacio Navarro en la confección de la plantilla del Sevilla FC para la temporada 26/27, ha conseguido ya que el ejecutivo sevillano le traiga a Jon Guridi, con el que contó asiduamente en el Deportivo Alavés, quien se convertía esta misma semana en agente libre y acaba de firmar hasta 2028 con los nervionenses. Es un caso similar al del canario, con el que no cuentan en Anoeta.

Así, el zurdo jugó 35 partidos oficiales en la 22/23, participando con 1.504 minutos y una solitaria asistencia en el regreso a la elite de los 'babazorros' con el actual técnico blanquirrojo en el banquillo. Disputó casi los mismos (34 encuentros), aunque con mucha más presencia sobre el verde para amarrar la permanencia en Primera división (en concreto, casi 2.500 minutos). Cuadra que llegue alguien ahí, pues, con la posible venta de Oso, se quedaría solo en ese flanco Gabriel Suazo, con las ayudas puntuales de Kike Salas o Juan Iglesias.

No hay nada ni del trueque ni de la Real Sociedad

Con llamadas de RCD Espanyol y Villarreal CF, así como del Racing Club Estrasburgo y de clubes de otras latitudes europeas, el gran rendimiento de Joaquín Martínez Gauna ha despertado el interés de clubes de España y el extranjero, con algún 'tapado' en otra de las cinco grandes Ligas que pronto verá la luz. Sin embargo, según ha podido contrastar ESTADIO Deportivo con fuentes muy solventes del entorno de Oso, no hay noticias de la Real Sociedad, ni mucho menos de un posible intercambio de cromos con Javi López como protagonista secundario de la historia.

Tampoco han avanzado en los últimos días ni las negociaciones para ampliar la vinculación existente con el Sevilla FC más allá del 30 de junio de 2027, tras la presentación hace un par de semanas de la primera oferta formal de renovación por parte de Agustín López y José María del Nido Carrasco a los componentes de la agencia AS1, ni tampoco por parte de los alsacianos, que anunciaron un paso al frente que no se ha producido, en parte porque están recalculando la ruta en las gestiones y por la existencia de un clon del hispano-argentino en Unión Santa Fe, Mateo del Blanco, que también gusta a los galos.