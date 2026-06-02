Un perfil clarísimo: las similitudes entre Oso y su rival por el lateral izquierdo del Estrasburgo

El club alsaciano sigue al también hispano-argentino Mateo del Blanco, un carrilero con mucha proyección ofensiva que viene de firmar dos goles y otras tantas asistencias en 20 partidos con el Unión Santa Fe

El Racing Club Estrasburgo es el club que más interés está mostrando por Joaquín Martínez Gauna, que gusta igualmente a otros como Villarreal CF y RCD Espanyol, aunque el año de contrato que le resta en el Sevilla FC y las negociaciones abiertas para su renovación frenan, por ahora, cualquier movimiento. Como avanza ESTADIO Deportivo, los alsacianos sí planean presentar estos días una primera oferta formal por el carrilero, que cumple claramente con el perfil diseñado por David Weir, nombrado en noviembre de 2025 por el grupo BlueCo, propietarios también del Chelsea.

De esta forma, los blanquiazules necesitan un lateral zurdo con proyección ofensiva, joven y no de una talla reseñable, con buen centro y también disparo. La idea es completar una demarcación que quedó 'coja' con la reconversión de Valentín Barco, ya en Londres, como mediocentro e interior, lo que dejó a Ben Chilwell, de 29 años, como único efectivo natural ahí, con Abdoul Outtara, Diego Moreira, Maxi Oyedele o Guéla Doué echando una mano, bien a pie cambiado como el hermano de la estrella del PSO o retrasando/variando su ubicación habitual.

Mateo del Blanco, un clon de Oso que también gusta mucho

Según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, el otro jugador que sigue de manera exhaustiva el Estrasburgo para potenciar su costado siniestro es Mateo del Blanco, que firmó el curso pasado dos goles y dos asistencias en 20 encuentros con el Unión Santa Fe. El capitalino comparte muchas características con Oso, confirmando qué es lo que buscan los alsacianos: ambos tienen 22 años, no son muy espigados (1,70 y 1,83), pueden actuar de forma fluida como extremos y son hispano-argentinos. De esta forma, aunque nacido en Torrevieja (Alicante), los padres de Joaquín Martínez son de Reconquista, una ciudad precisamente santafesina.

Las intenciones del Sevilla con Oso

La semana pasada, el Sevilla FC presentó a los agentes de Oso, la empresa AS1, la primera oferta formal para ampliar su contrato, que expira el 30 de junio de 2027, hasta 2030, con una subida de salario más acorde a su estatus actual en el primer equipo. De todas formas, en Nervión, todavía con una estructura directiva y ejecutiva por confirmar por todo el lío societario entre Sergio Ramos y los máximos accionistas, se escucharán ofertas por cualquiera que, como el de Torrevieja, pueda generar plusvalías. Sin una tasación firme ni concreta aún, el carrilero zurdo es uno de los principales activos en blanquirrojo.