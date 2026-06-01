Sergio Ramos ofrece los detalles de su oferta para comprar el Sevilla: "La diferencia es de solo 5 millones de euros"

El camero ofrece una rueda de prensa para aclarar los términos de su oferta y señalar a los grandes accionistas del club de Nervión, que en la previa han emitido un duro comunicado contra él. Pese a ello, ha tendido la mano para seguir negociando, aclarando que su propuesta no es la que han dado a conocer las familias que controlan la entidad

El proceso de compra-venta de la mayoría accionarial del Sevilla FC a Sergio Ramos (primero con el apoyo de Five Eleven Capital y luego con el grupo mexicano DMI) ha derivado finalmente en un tenso enfrentamiento entre ambas partes, que se esfuerzan por defender su 'verdad' y controlar el relato ante una afición que asiste profundamente decepcionada a todo lo que rodea al club, al fin y al cabo el gran perjudicado por el incierto futuro que le espera, tanto a nivel deportivo como económico e institucional.

Después de que el acuerdo alcanzado entre ambas partes el pasado mes de enero haya saltado por los aires, el camero ha decidido ofrecer una rueda de prensa este lunes en un hotel de la capital hispalense para detallar las razones por la cual no ha salido adelante la transacción. De este modo, Sergio Ramos pasa a la acción no solo para lavar su imagen y defender su propuesta, sino para señalar directamente a los grandes accionistas de la entidad, que sigue en manos de las familias Castro, Alés, Guijarro y Carrión, además de José María del Nido Benavente y A-CAP (los nuevos 'Americanos').

El duro comunicado de los principales accionistas del Sevilla FC

Todas estas grandes familias que controlan accionarialmente la entidad de Nervión se han adelantado a los acontecimientos y han emitido un durísimo comunicado esta misma mañana. En él apuntan que se han sentido "engañados" desde el primer momento por el que fuese jugador del Real Madrid, desvelando además que ya le han comunicado que será denunciado por incumplir lo pactado. Pero no solo le será reclamado el pago de la cláusula penal, advirtiéndole también de que "su conducta dolosa y fraudulenta conllevará la reclamación de otros daños y perjuicios".

El cambio en la oferta de Sergio Ramos, según los accionistas

Este desencuentro se produce después de que el pasado 27 de mayo, poco antes de que expirase el periodo de exclusividad concedido a Sergio Ramos y sus inversores, el camero cambiase de forma sustancial la oferta inicial, que había sido refrendada en otra reunión entre las partes el día 11. En ese último cónclave propuso destinar 120 millones de euros de forma inmediata a una ampliación de capital que le habría permitido controlar un 42% extra del capital social, inyectando la necesaria liquidez económica al club para acudir con algo de desahogo al mercado de verano.

En realidad, en el precio pactado en su momento, que alcanzaba los 450 millones menos la deuda neta, ya se contemplaba una ampliación por valor de 80 millones. El problema es que entonces Five Eleven Capital llegó poniendo sobre la mesa, teóricamente, en torno a 305 millones por el 84,5% de las acciones, que es el dinero que se iban a repartir los grandes tenedores de los títulos. Pero dicha cantidad se redujo a un tercio, pues a última hora Sergio Ramos les ofreció unos 100 millones por el 18%, lo que unido al referido 42% extra le habría llevado a controlar el 60%, suficiente para gobernar.

El cambio de propuesta, según Sergio Ramos

Pero estos datos son los que ha ofrecido la parte vendedora. Muy diferentes, en cambio, han sido los ofrecidos por el propio Sergio Ramos, que en un primer momento, antes de atender a las preguntas de la prensa, ha leído un discurso para ser "más específico", siguiendo el "protocolo de confidencialidad" que le impide detallar otras cuestiones y que, según recalcó, no se ha saltado en ningún momento, por lo que no teme a las denunciadas anunciadas.

“Quiero dejar claro que vengo a hablar únicamente del Sevilla Fútbol Club y responderé hasta donde pueda por cuestiones de confidencialidad que siempre hemos respetado. A pesar de las advertencias de los accionistas, quiero dar la cara y transmitir lo que ha pasado en primera persona. Considero que hemos presentado un proyecto muy sólido que es el mejor para que el Sevilla recupere el lugar que corresponde. Todo el mundo sabe que la situación de la entidad es muy, muy delicada, tiene pérdidas acumuladas importantes en las últimas temporadas, así como pérdidas recurrentes previstas en los próximos años. Nuestro grupo inversor ha querido sumar y desde el principio hemos venido a ayudar para asegurar la viabilidad del club. En la negociación, las posturas han variado, no solo por nuestra parte. Al principio se ofreció 3.175 euros por acción adquiriendo el 85% del club, con 279 millones para los accionistas. Se adaptó porque se recomendaba, por parte de nuestros asesores y de LaLiga, una ampliación de capital de 120 millones y no de 80. Con la propuesta final queremos garantizar la viabilidad financiera del club, por eso subimos la ampliación de capital, con una prueba de fondos ilimitada para cerrar la operación de forma inmediata", explicó.

Un pago en dos fases, con el segundo cobro "garantizado"

Así, Ramos ha mantenido que quería seguir comprando el 85% de las acciones, si bien puntualizó que "el pago a los accionistas se haría en dos fases: en la primera se pagaban entre 105 y 141 millones y en la segunda se seguirían pagando 3.175 euros por acción". Es decir, una diferencia de solo 5 millones de euros (274 millones percibirían con la segunda propuesta), según insistió en el turno de preguntas.

"Subimos de 80 a 120 la ampliación de capital, por lo que la inversión también es superior pero en dos fases y estaría garantizado desde el principio el cobro de la segunda parte. Hemos trabajado durante cuatro meses para ayudar al Sevilla, pero lamentablemente desde el miércoles no hemos recibido respuesta. Queremos decir que seguimos aquí, queremos seguir negociando y recibir algún a información de los accionistas. Si no la recibimos esperamos que sea por una oferta en su con conjunto muy superior que ayude al club en una situación tan delicada antes del 30 junio. Solo me queda darle gracias al sevillismo por la ilusión que nos han demostrado. Lo que queremos es ver un Sevilla campeón", sentenció en su comunicado.