El sevillismo se adelanta a Sergio Ramos: dimisión, nuevo consejo y ampliación urgente de capital en el Sevilla

Accionistas Unidos, la Federación de Peñas y Biris Norte suscriben un comunicado en el que marcan una hoja de ruta alternativa al capital extranjero con tres medidas urgentes para salvar al Sevilla

A la espera de conocer la versión de Sergio Ramos sobre el frenazo a la compraventa en la rueda de prensa de este lunes, la plataforma Accionista Unidos se ha adelantado con la emisión de un comunicado suscrito y compartido también por la Federación de Peñas Sevillistas y por el Colectivo Biris Norte en el que propone una hoja de ruta urgente tras el "esperpéntico fracaso de la operación de compra/venta del club a un fondo de inversión extranjero".

Esta iniciativa está vertebrada por tres medidas esenciales que deberían tomarse con premura para "la estabilidad de la entidad" y con un orden establecido con el propósito de enderezar el rumbo del Sevilla Fútbol Club.

El comunicado exige la dimisión del actual consejo y la entrada de uno nuevo "unitario y consensuado"

Así, bajo el titular reivindicativo 'No sois vosotros, ni vuestro dinero, es el Sevilla Fútbol Club, exigen en primer lugar "la reprobación, dimisión y cese del actual Consejo de Administración", asegurando que buscarán apoyo accionarial legal para convocar una reunión urgente y extraordinaria de la Junta General de Accionistas.

La segunda medida es la entrada de un "consejo de salvación unitario y consensuado", para lo que necesitará obviamente la intervención de las grandes familias que controlan la masa accionarial.

"Volvemos a insistir en la responsabilidad de las familias mayoritarias para que, entre todos ellos, y de manera unitaria y consensuada, releven a los actuales gestores y nombren un nuevo Consejo de Administración, formado por sevillistas eficaces y productivos, sin capital extranjero, que reformule completamente la gestión del club y donde prime la profesionalidad, la eficacia, la capacidad de gestión y la experiencia", señala el comunicado, que añade que en dicho consejo "tiene que estar (Ley del Deporte vigente), un miembro (independiente y no remunerado) en representación de la afición.

Ampliación de capital como se hizo en 1997

La siguiente medida hace hincapié en un paso fundamental para la superviviencia del club, la ampliación de capital, y Accionistas Unidos, junto a las otros colectivos, pide que se recupere la fórmula de 1997.

"Trabajaremos para que la necesaria y urgente Ampliación de Capital, se dé en las mismas condiciones que en 1997, de forma que se excluya el derecho de suscripción preferente para los accionistas mayoritarios, y que sea el sevillismo (socios, abonados y sevillistas en general), quien acuda, una vez más, en rescate del club ampliando el mapa accionarial al sevillismo de base", apunta el escrito, que advierte que "no hacerla, es entrar en causa de disolución o entrar en concurso de acreedores".

Movilización inmediata del sevillismo

Para llevar a cabo este plan sin la intervención de fondos inversores, el comunicado considera esencial la movilización del sevillismo. "Para lograr estos tres objetivos, encaminados todos ellos a salvar al Sevilla Fútbol Club de la ruinosa situación deportiva y económica de la entidad, la afición, que una vez más ha sido un factor determinante en la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán para que el SFC haya podido conservar la categoría, tendrá que movilizarse de nuevo", reza el comunicado, que advierte de los numerosos movimientos que se llevarán a cabo.

"Promoveremos, y alentaremos, junto con otros colectivos de base del sevillismo, cuantas medidas de movilización pacífica y legal sean necesarias a corto plazo, para apartar a los actuales gestores de la entidad y la llegada de un nuevo proyecto riguroso, solvente, eficaz y ganador. Estamos en un momento histórico, crítico y transcendente en la historia del club. Toca defender el legado de varias generaciones que nos han dejado, hasta ahora, un SFC sin especuladores ajenos al sentimiento Sevillista", concluye el comunicado.