La confirmación de Sergio Ramos y la ruptura de silencio por parte de Del Nido Benavente

Julio Senn, abogado del camero, ha podido constatar en las últimas horas que casi todos los grandes accionistas del club rechazan la contraoferta presentada el miércoles y sólo están a la espera de que este lunes se reinicie el plazo legal para hablar con otros posibles compradores

Hasta este domingo 31 de mayo de 2026 no expira el plazo de reserva que otorgaba a Sergio Ramos y, en su día, Five Eleven Capital, la prioridad absoluta para negociar con los máximos accionistas del Sevilla FC la compra de sus paquetes, una operación dinamitada el pasado miércoles cuando el camero, ya sin el fondo argentino pero con sede en España, sustituido por un afamado empresario mexicano del ladrillo, Álvaro Leaño, cambio drásticamente las condiciones pactadas, ofreciendo ahora comprar sólo un 18% ahora, con el compromiso de realizar una ampliación de capital por valor de 120 millones y posponer la adquisición de otro 42% para controlar la sociedad.

Aunque el 'feedback' recibido durante el cónclave definitivo de esta semana en un conocido hotel de la zona de San Bernardo y La Buhaira fue negativo, el todavía central en activo aunque sin equipo esperaba en los días siguientes la respuesta de las familias Del Nido, Carrión, Castro, Alés y Guijarro, así como de la aseguradora A-CAP, que maneja el aproximadamente 14% de los llamados 'Americanos', pulsando el abogado de confianza del aljarafeño, Julio Senn, la opinión de todos, siendo la inmensa mayoría contraria a un pacto en esos términos. Están sólo a la espera de que el lunes se reabra la posibilidad de escuchar otras propuestas, en realidad.

Para este lunes, todavía sin hora ni lugar fijados, está previsto que Sergio Ramos ofrezca una rueda de prensa en la capital hispalense para contar su versión y dar todas las explicaciones. A falta de atarlo todo bien y confirmar que no se meterá en ningún lío, el camero mantiene su idea, aunque, sin caer en un exceso de suspicacias, su última 'story' en Instagram resulta reveladora sobre lo que piensa en estos momentos en que parece imposible reconducir la situación, bien porque no tiene los fondos inicialmente prometidos o porque entiende que la manera de distribuirlos apuntada a la postre es la única factible.

Comparte un trozo de 'El Camino. Flamenco Spirit' de Asha Solara

Se apunta Sergio Ramos en su perfil oficial de IG a la moda de la clonación de voces o generación de las mismas por IA, en concreto de una supuesta artista, únicamente digital, bautizada como Asha Solara y apoyada en diferentes productores. Con imágenes de su yeguada, se escucha un fragmento de la canción 'El Camino'. "Hay quien camina a mi lado y quien se quedó en el camino atrás. Y cada paso que doy me acerca un poco más a donde tengo que llegar. Éste es mi camino, lo recorro despacito. Con los pies cansados, pero el alma todavía viva. Éste es mi camino", dice la letra. Que cada cual entienda lo que quiera y se dé o no por aludido. Este sábado noche, compartió otra canción de Derun y Canelita que se llamaba, curiosamente, 'Culpable de na'.

Del Nido Benavente, en silencio hasta ahora, sigue disponible "aunque sea para barrer el estadio"

"Hoy y siempre, Sevilla FC". Con este breve pero contundente mensaje rodeando un escudo blanquirrojo, el máximo accionista del club a título individual, José María del Nido Benavente, rompía en cierta forma su silencio de las últimas semanas durante las negociaciones de las otras grandes familias poseedoras de títulos con el grupo formado por Sergio Ramos y Five Eleven Capital. No se ha visto al veterano letrado en ninguna de las reuniones ni ha trascendido públicamente su opinión, obligado en cierta forma a seguir a sus ex socios.

Y es que, como firmante del pacto de gobernabilidad de 2019, que sólo exime a los Carrión, debe seguir el camino que transite la mayoría: firmar o rechazarlo, sin poder ir por libre bajo fuerte penalización. Además, una futura ampliación de capital sin tener controlado un porcentaje alto diluiría aún más el 20% que le respalda. Con todo, el padre del actual presidente tiene claro que no ha dejado de estar ahí y su deseo de ser útil: "Siempre a tus órdenes, Sevilla. Aunque sea para barrer el Estadio", ha escrito en su estado de WhatsApp.