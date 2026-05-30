Rafa Jódar - Pablo Carreño: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el duelo español en octavos de final de Roland Garros 2026

El tenis español vivirá un duelo generacional en París. El asturiano, a sus 34 años, quiere seguir demostrando que le queda cuerda para rato, mientras que el madrileño buscará superar la racha de triunfos de Sinner en tierra batida este año

Roland Garros se ha quedado sin campeones, sin Sinner, ni Djokovic ni Alcaraz (ausente por lesión), la esperanza española en París se ha alimentado y de qué manera. Y más teniendo en cuenta este duelo español en octavos de final, lo que asegura un representante de la 'armada' roja en cuartos de final.

Pablo Carreño, quien se ha clasificado por primera vez para esta ronda desde 2021, ha conseguido su billete tras derrotar al argentino Thiago Tirante, 7-6(0), 7-5, 3-6 y 6-4, mientras que Rafa Jódar, debutante en el torneo, se impuso en cinco sets al estadounidense Alex Michelsen, 7-6(2), 6-7(5), 4-6, 6-3 y 6-3.

Será un duelo generacional entre el asturiano que a sus 34 años vivirá los octavos de París por cuarta vez, la primera en cinco años, y el madrileño de 19, debutante en el torneo al que llega con una racha de campeón sobre tierra batida.

Pablo Carreño, en segunda juventud

Tras haber dejado atrás una travesía del desierto provocada por una lesión en un codo y regresar a la máxima competición por la puerta grande, Pablo Carreño quiere seguir soñando en París."Me siento muy orgulloso, creo que tengo que celebrarlo, tengo que estar muy contento porque he pasado momentos muy complicados", afirmó el asturiano.

Le lleva quince años a un Jódar al que conoció en una eliminatoria de Copa Davis de 2024 en Valencia a la que el madrileño acudió para entrenar con el equipo. "Estaba muy delgado", recuerda Carreño.

Rafa Jódar y su racha en tierra batida

Rafa Jódar lleva ya 18 triunfos este año en tierra batida, los mismos que el italiano Jannik Sinner. Su victoria ante el estadounidense Alex Michelsen, 7-6(2), 6-7(5), 4-6, 6-3 y 6-3, ha sido su victoria más trabajada en París.

Poco a poco, Jódar ha ido poniendo su nombre en el centro del torneo y a base de victorias llama la atención del torneo, que está viendo como caen algunos de los principales candidatos al título, sobre todo después de que Sinner perdiera este jueves: "Me quedo con el trabajo, con todo lo que he dejado en la pista. También hay que aprender de las cosas menos buenas, analizarlo para el siguiente duelo".

Con 19 años llega a sus primeros octavos de final de un Grand Slam en su segunda participación en un 'Grande', mientras que figuras como Carlos Alcaraz o Roger Federer necesitaron cuatro, Rafael Nadal cinco y Novak Djokovic seis.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Pablo Carreño?

El partido entre Rafa Jódar y Pablo Carreño correspondiente a la cuarta ronda masculina de Roland Garros 2026 tendrá lugar este domingo 31 de mayo. El encuentro se disputa en el segundo turno de la pista Court Suzanne Lenglen, tras el encuentro que disputen Cirstea-Wang a las 11:00 horas-, por lo que el choque se prevé en una horquilla que va de las 12:30 a las 14:00 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar y Pablo Carreño en Roland Garros 2026

Eurosport es la cadena que tiene los derechos del segundo Grand Slam de la temporada y será la que retransmita los partidos de Roland Garros a través de sus dos canales. Estos canales están disponibles en Movistar+, DAZN y Orange TV, entre otras plataformas.

Así mismo, también se puede seguir online en la plataforma HBO Max o en Discovery+. En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.