Sin Alcaraz ni Djokovic, Roland Garros ya tiene un nuevo campeón

El balcánico ha sido eliminado por uno de los jugadores más prometedores del circuito, Joao Fonseca. Y, ahora, sin el español ni el serbio, gane quien gane inscribirá su nombre por primera vez en este Grand Slam

Roland Garros tendrá un nuevo campeón en 2026. El último que quedaba era el serbio Novak Djokovic y ha sido eliminado en tercera ronda, dejando el cuadro huérfano de ganadores de Grand Slam, síntoma de la locura que se ha instalado en París. Y lo ha hecho un día después de la derrota del italiano Jannik Sinner, el máximo favorito para la victoria en ausencia del lesionado Carlos Alcaraz.

El ganador de 24 'grandes' se inclinó contra una estrella ascendente, el brasileño Joao Fonseca, de 19 años, que por segunda vez en su carrera le derrotó tras remontarle dos sets, 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5.

Parecía que todos los astros se habían alineado en Roland Garros para que Novak Djokovic levantase su ansiado 25º Grand Slam. Pero, una vez más, la naturaleza se impuso. Y es que al balcánico ya no le da para jugar partidos de cinco sets.

Joao Fonseca le remontó las dos mangas iniciales que se llevó el serbio y acabó ganando las tres últimas. El brasileño sabía que solo tenía que hacer un partido muy físico para eliminar a tenista más laureado de todos los tiempos. Y lo consiguió.

Al finalizar el encuentro, 'Nole' confesó que había llevado su físico al límite una vez más: "Hubo varios momentos en los que sentí que apenas podía mantenerme en pie al final del partido. Miraba al público y ver cómo me levantaban el ánimo y me apoyaban fue algo realmente mágico. Cuando dejo de lado la decepción y los pensamientos negativos sobre el partido, hay mucho de lo que sentirme orgulloso: de lo que he vivido y experimentado. Estoy muy agradecido por esta experiencia".

La lectura positiva que saca Djokovic de Roland Garros

Eso sí, no quiso restarle mérito alguno a su rival: "Bueno, ha sido un partido increíble del que formar parte. Obviamente es duro perderlo, pero hay que darle mucho mérito a Joao, porque mereció ganar el partido. Creo que, sin ninguna duda, jugó mejor que yo en los momentos más importantes. En esos momentos cruciales del cuarto y quinto set encontró intercambios y puntos increíbles. Encontró líneas, golpes espectaculares, fue impresionante".

Pese a la eliminación, prefiere quedarse con lo positivo que le ha dejado este certamen: "Tampoco creo que yo haya hecho demasiadas cosas mal. Simplemente él fue mejor. La cantidad de horas que jugué en tres partidos aquí sentí como si hubiera jugado todos los torneos de los últimos tres meses. Creo que estaba jugando un tenis muy bueno, a gran nivel. Teniendo en cuenta que estuve lesionado tres meses y que intentaba volver, y luego prácticamente ir directamente a un Grand Slam en esta superficie, que es muy exigente y donde necesito más tiempo para encontrar sensaciones, creo que el nivel fue realmente bueno".

El mensaje de Djokovic a Joao Fonseca

Y si algo tiene Novak es que seguirá siendo el referente para los más jóvenes durante mucho tiempo. Y él lo sabe. Por eso aprovecha sus momentos para dejarles un mensaje a todos ellos siempre que puede: "Le felicité y le dije que merecía ganar, que había jugado un partido increíble y que debía sentirse orgulloso. Le deseé suerte para el resto del torneo. El nivel de tenis que mostró ha generado mucha expectación alrededor de él y creo que hoy todos vimos por qué existe ese hype. El nivel fue increíble".

Cuestionado sobre si creía que Fonseca podía entrar en el top 3, Djokovic fue claro: "Ojalá. Definitivamente tiene el potencial para conseguirlo. Muchas cosas tienen que encajar, claro, pero por lo que he visto en los últimos años es muy profesional, y eso es una condición previa para el éxito. Tiene talento, potencia y tiene a toda Brasil apoyándolo. Hay muchísima ilusión alrededor suyo y con razón. Ojalá pueda ser la próxima gran figura y ganar Grand Slams. Ojalá lo veamos".