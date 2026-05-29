Luis García Plaza toma una decisión tras ser tentado por Osasuna y Rayo Vallecano

El técnico madrileño ha manejado otras ofertas de Primera división, pero ha querido esperar al Sevilla FC mientras se resolvía la compra-venta del club y ahora que se han roto las negociaciones con Sergio Ramos, será confirmado como entrenador para la 26/27

Todo en el Sevilla FC está en el aire en estos momentos. Pero una vez que se dan por rotas las negociaciones para la compra-venta de la mayoría accionarial del club por parte de Five Eleven Capital y Sergio Ramos, no se puede tardar más tiempo en arrancar la maquinaria. Así, como ya informó ESTADIO Deportivo, el plan alternativa de los aún dirigentes de la entidad pasa por entregar las llaves de la planificación a José Ignacio Navarro, que ha sido la mano derecha de Antonio Cordón en esta última temporada, contando asimismo con la continuidad de Luis García Plaza como entrenador, pese a ser tentado por otros equipos de Primera división.

La planificación de la 26/27 tomará impulso la próxima semana

Será a partir de la próxima semana cuando comiencen a acelerarse de nuevo los movimientos por parte de una dirección deportiva que será comandada por Navarro, que ya trabajó como scout en el Sevilla entre 2005 y 2014, pasando luego por Villarreal, Betis y Olympiacos hasta su regreso a Nervión. El hecho de que conozca la casa, la plantilla y el trabajo realizado hasta ahora juegan a su favor. Pero tampoco se esconde que en esta situación de inestabilidad resulta muy complicado convencer a cualquier otro profesional, pues si la venta se produce más adelante, los nuevos dueños podrían llegar también con gente de su confianza bajo el brazo.

La planificación, en cualquier caso, ya va "con retraso", como anunció Luis García Plaza. El madrileño dejó claro desde el primer momento que no se opondría a una salida si Sergio Ramos hubiese desembarcado con otro entrenador de su gusto (su favorito era José Bordalás). Pese a ganarse la renovación por una temporada al lograr la permanencia, el ex del Alavés o el Levante, entre otros, aseguró que solo se quedaría si de verdad confiaban en él, y en caso contrario no tendría problemas en hacer las maletas.

Seguir en el Sevilla FC ha sido la prioridad de Luis García Plaza

Esta misma semana anunció que esperaría una llamada de Sergio Ramos que finalmente no se va a producir. Por ello, podrá iniciar un nuevo proyecto desde cero al frente del Sevilla FC, lo que ha sido en todo momento su prioridad, aunque ya se informó de que no le han faltado ofertas desde que acabó LaLiga. Resucitar a un equipo moribundo con cuatro victorias en nueve partidos le han devuelto al escaparate, lo que unido la incertidumbre sobre su futuro en el banquillo del Sánchez-Pizjuán ha provocado que en los últimos días haya sido sondeado por Rayo Vallecano y Osasuna, según apunta el diario As.

El conjunto madrileño busca un nuevo entrenador tras la salida de Iñigo Pérez, que firmará por el Villarreal tras alcanzar la final de la Conference League, mientras que los navarros han despedido a Alessio Lisci tras su sufrida permanencia y manejan nombres como los de Jagoba Arrasate, Imanol Alguacil, Carles Martínez y Beñat San José. En ambos casos, Luis García Plaza ha sido otro de los técnico barajados, pero el madrileño ya le ha confirmado a los rectores sevillistas que no se moverá.

Implicado en la planificación junto a José Ignacio Navarro

Es más, durante este tiempo en el que nadie le confirmaba su continuidad, el técnico sevillista ha mostrado un alto grado de implicación, trabajando junto a José Ignacio Navarro para trazar las líneas maestras de una planificación que tiene como prioridad más urgente la contratación de un portero, pues Vlachodimos y Nyland harán las maletas y solo queda el canterano Alberto Flores. En este sentido, el gran favorito es Diego Conde, por el que el Villarreal daría facilidades.

Es más, mientras aún estaba en el aire su futuro, García Plaza ya hablaba días atrás de una planificación que será de nuevo muy dura, teniendo que vender y sin dinero para fichar. De hecho, a día de hoy, sin ampliación de capital, ni siquiera se podrían inscribir los fichajes a coste cero de Juan Iglesias y Arouna Sangante, sin olvidar que Independiente del Valle sigue considerando vigente el acuerdo por Patrik Mercado.

"Lo que me han trasladado es que ese escenario va a ser muy complicado, va a ser una pretemporada muy dura, muy difícil, en la que sabemos en qué mercado estamos. No he hablado con nadie, pero lo tengo en mi cabeza, los nombres que tengo son por las condiciones que podemos ofrecer. No podemos ir a día de hoy a por futbolistas como Muriqi... Ojalá, yo lo tuve. Hay que bajar el nivel de inversión mucho. Eso nos lo tenemos que meter en la cabeza. Bajarlo mucho y a lo mejor tampoco podemos. Pero podemos mejorar esta temporada aunque haya esta situación. Lo digo de verdad. Aun con esta situación podemos mejorar y terminar la temporada sin sufrir, pero no va a ser fácil", subrayó.