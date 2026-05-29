El Sevilla confirma un segundo amistoso de nivel con un reencuentro añadido

El club de Nervión sigue perfilando su calendario de pretemporada y ha cerrado para el próximo 8 de agosto una visita al Bayer Leverkusen alemán, en cuyas filas milita desde el pasado verano el ex nervionense Loïc Badé

La planificación en el Sevilla FC ya marcha "con retraso", como se encargo de advertir hace días su entrenador, Luis García Plaza. La incertidumbre que ha rodeado al club en las últimas semanas, mientras se negociaba la compra-venta de la mayoría accionarial por parte de Five Eleven Capital, ha provocado que se quedase todo parado. Pero una vez rotas las negociaciones con Sergio Ramos, cuya oferta a la baja ha sido rechaza por los principales tenedores de los títulos, la próxima semana se acelerarán de nuevo los movimientos con José Ignacio Navarro al frente de la dirección deportiva y el madrileño como técnico, pese a ser tentado por Osasuna y Rayo Vallecano.

Una pretemporada austera con cuartel general en Sevilla

Así, de forma paralela también se le va dando forma ya al calendario de amistosos que servirán para reparar la campaña 26/27. Un año más, la pretemporada se desarrollará en la propia Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. La economía de guerra obliga a recortar gastos y no está previsto llevar a cabo ningún 'stage' fuera de las instalaciones de la carretera de Utrera, aunque sí se viajará al extranjero para disputar algunos encuentros, como los dos que ya han sido confirmados.

Dos amistosos cerrados: KS Cracovia y Bayer Leverkusen

Días atrás ya se anunció un primer 'bolo' veraniego ante el KS Cracovia en tierras polacas, con motivo del 120 aniversario de dicho club, que se celebrará el domingo 19 de julio a las 16:00 horas. Y este viernes se ha conocido otra prueba de mayor nivel en Alemania, en concreto en el BayArena, que acogerá el duelo ante el Bayer Leverkusen el próximo sábado 8 de agosto a las 15:30 horas. Un choque que además significaría el posible reencuentro con Loïc Badé, que fue traspasado el pasado verano a dicho equipo y ha disputado 34 encuentros, aunque no ha rendido al nivel esperado.

Prueba de fuego una semana antes de que arranque LaLiga

Se trata sin duda de un importante rival para medir las evoluciones del equipo que dirigirá García Plaza, pues el cuadro germano finalizó en el sexto puesto en la pasada Bundesliga y ha obtenido con ello un billete para la Europa League. Además, el amistoso tendrá lugar solo una semana antes de que arranque LaLiga, cuya primera jornada está prevista para el fin de semana del 15-16 de agosto.

Será la primera vez que el Sevilla FC se enfrente al Bayer Leverkusen, con el que nunca ha coincidido en partido oficial en todas sus temporadas en competiciones europeas. Pero no será el primer viaje de pretemporada al país teutón, donde el pasado año ya se rindió visita al Schalke 04, midiéndose también en la pretemporada de 2023 al Hansa Rostock y el Magdeburg.

Altas y bajas en el Sevilla FC de la 26/27

Ahora está por ver cuál será la plantilla de la que disponga García Plaza durante un periodo de preparación que arrancará a priori a comienzos de julio, dándose por hecho que habrá que esperar hasta el final del mercado, a finales de agosto, para conocer la confección final de un plantel al que deben sumarse los fichajes a coste cero de Juan Iglesias y Arouna Sangante, procedente del Getafe y el Le Havre respectivamente, aunque a día de hoy, sin ampliación de capital, su inscripción estaría en el aire.

Junto a ellos, no hay que olvidar que Independiente del valle sigue insistiendo en que el acuerdo por Patrik Mercado sigue vigente, aunque el joven mediocentro ecuatoriano en ningnún caso realizaría la pretemporada, pues su grave lesión de rodilla le mantendrá de baja hasta finales de año como mínimo. Junto a él, sí parece descartada la llegada del también centrocampista rumano Marius Marin, quien ya se ha despedido del Pisa, siendo otro de los nombres que tenía muy avanzados Antonio Cordón.

La mayor urgencia en estos momentos es la contratación de un portero, siendo Diego Conde el gran favorito, pues tanto Vlachocimos, que regresará al Newcastle, como Nyland no contiuarán en la plantilla, dejando al canterano Alberto Flores como único cancerbero en estos momentos. Junto al noruego, además, también acaban contrato Azpilicueta, que ya ha anunciado su retirada, Alexis Sánchez, Januzaj y Gudelj, el único con opciones de renovar si acepta rebajar su salario. Además, también se han despedido ya los cedidos Batista Mendy y Neal Maupay, pero por contra deben regresar Alfon González, por el que el Villarreal no ejercerá la opción de compra, Pedrosa y Rafa Mir, aunque el Elche sí podría quedarse con el delantero por una cantidad simbólica, devolviendo al lateral zurdo.