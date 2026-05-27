La venta del Sevilla a Sergio Ramos y Five Eleven, hoy en directo: última hora, detalles y reacciones de la reunión clave

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo la reunión clave en la compra del Sevilla FC por parte de Five Eleven Capital; contando con la presencia de Sergio Ramos junto a su séquito

¡Muy buenos días! Comenzamos el directo de uno de los días claves en la compra del Sevilla FC. Este miércoles, en un conocido hotel de Sevilla, se va a celebrar una reunión importante entre todos los actores participantes en este proceso, contando también con la presencia de Sergio Ramos. ESTADIO Deportivo puede confirmar que Alberto Pérez Solano ya se encuentra dentro del hotel para que, en unos minutos, dé comienzo esa reunión.

En el día de ayer, ESTADIO Deportivo cazó la llegada de Sergio Ramos a la capital hispalense, junto a su equipo René Ramos y Julio Senn. El propósito de ello es el llegar a la reunión que se va a celebrar en la mañana de hoy.

¡MOMENTO CLAVE DE LA MAÑANA! Sergio Ramos llega junto a su equipo al hotel donde se celebra la reunión por la compra del Sevilla FC. No hace declaraciones a su llegada.

Otro de los que ha entrado también en Julio Senn . ESTADIO Deportivo ha podido cazarlo, pero no ha querido responder las preguntas de la prensa presente en el cónclave.

Lo de hoy no es una reunión cualquiera , es LA reunión. Para poder saber todos los entresijos de la misma, aquí tenéis la información de Alejandro Sáez sobre esta cuestión.

Haciendo recapitulación de la información a esta hora. Algunos accionistas y Pérez Solano ya se encuentran dentro del hotel (Carrión y Guijarro). Sobre las 11:00, Sergio Ramos llegó junto a su equipo de trabajo para la reunión. Julio Senn llegó algo más tarde, y no quiso hacer declaraciones. Se espera que este cónclave vaya para largo.

Hay una ventaja para todos aquellos interesados en la compra del Sevilla FC, y es que todo se sabrá en los próximos días. Muchas son las voces que ya empiezan a reclamar una pronta solución del asunto, sobre todo a la hora de planificar una temporada que se prevé más que complicada. Una de esas voces es García Plaza , que ha aprovechado varias ocasiones para reclamar una solución.

A esta hora de la mañana, todo sigue igual en el hotel donde se está celebrando la reunión. No hay movimientos y todos continúan dentro. Poco a poco va aumentando la expectación a las puertas del hotel por parte de los medios de comunicación, que ya esperan a la salida de los que están dentro.

José Luis Carrión acaba de salir de la reunión y ha atendido a los medios de comunicación, dando todos los detalles. Ha explicado que hay una nueva propuesta, pero que los inversores son los mismos. Confirma que hay una familia mexicana detrás de todo el proceso y que confían en cerrar la venta antes del 31 de mayo. El vídeo íntegro aquí.

Pues todo parece que son buenas sensaciones en cuanto a la venta. Aún quedan actores por salir del hotel, como Pérez Solano o Julio Senn. Tal y como ha dicho Luis Carrión, la nueva propuesta debe de ser aceptada en un plazo breve, pero parece que el optimismo campa a sus anchas.

Aquí tenéis la pieza con todos los detalles de la comparecencia de Luis Carrión una vez que ha salido del hotel, todo por cortesía del compañero Aitor Torvisco

Finalmente, ya han salido todos los actores de la compraventa del Sevilla FC. Por lo tanto, se cierra una jornada de reunión que ha tenido varias aristas y que se espera que se pueda cerrar en los próximos días. Una de las novedades puede estar en la figura de Five Eleven Capital en la operación.

El Sevilla FC se encuentra ante su particular Día-D, con un destino que puede cambiar para siempre. Días definitivos para saber si, finalmente, el club nervionense consigue cambiar de mano y la propiedad pasa a ser de Five Eleven Capital. La figura visible en toda esta operación está clara, y esa es la de Sergio Ramos. El central camero encabeza una operación que, en caso de darse, le haría convertirse en una de cabezas más importantes del club en el que se formó. Esto supondría el final de una de las cosas que caracterizaba a la entidad de Nervión, y esa es la pertenencia a manos 'sevillistas' en la que estaba formado el Consejo de Administración.

Hace dos semanas, ESTADIO Deportivo pudo estar in-situ en una de las reuniones más importantes de estos últimos meses, donde se acabó llegando a un principio de acuerdo para que los máximos accionistas vendiesen sus acciones al grupo comprador interesado. Sergio Ramos, con pulgar hacia arriba, indicaba que todo había salido bien y en el sevillismo había celebración, ya que se veía el cambio cada vez más cerca. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que las dudas empezaron a surgir entre las dos partes.

La operación supera los 400 millones de euros y, como es común, surgen dudas y tensiones. Tras ese acuerdo, lo que quedaba es poner la fecha en notaría, una cita en la que incluso podría caerse todo. Se esperaba encontrar una fecha, pero esta no llegaba. En ambos lados, surgían dudas, con unos reclamando que el dinero no aparecía mientras que otros no veían que estuviesen todas las acciones acordadas. Y todo esto a escasos días de que acabase ese periodo de exclusividad que Five Eleven Capital tiene, que es hasta el 31 de mayo. La incertidumbre empezó a crecer e, incluso, la balanza se podría inclinar más por el no que por el sí.

Sin embargo, en las últimas horas, la situación parece haber cambiado algo. Las conversaciones son constantes y se van dando pasos para avanzar en la venta. Tal y como adelantó Alejandro Sáez en ESTADIO Deportivo, esta mañana se producirá una reunión clave entre todos los componentes de la compraventa para intentar ir definiendo el camino en busca de la compra de la entidad de Nervión. En la misma estará Sergio Ramos que, junto a René y Julio Senn, aterrizó en la tarde de ayer en Sevilla; tal y como pudieron captar las cámaras de este mismo medio.

Ahora toca por ver lo que finalmente acaba saliendo de esta reunión. La intención de todas las partes es dejar ya sellado el SPA (Share purchase agreement) o el contrato de compraventa de acciones que dé por cerrado el negocio. Pero también hay otras opciones, una de ellas es la que se solicite una prórroga, algo que no se ha producido aún. Con una mañana que se prevé frenética, habrá que ver lo que acaba sucediendo y si el club hispalense acaba sellando su cambio de rumbo.