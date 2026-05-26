Con su padre atento a la venta del club, el Sevilla renueva a Álvaro del Nido, hermano del presidente

El extremo de 16 años, hijo del ex mandatario José María del Nido Benavente, seguirá formando parte de la disciplina nervionense en su salto a la categoría juvenil

Todo está parado en el Sevilla FC mientras se resuelve la compra de la mayoría accionarial del club por parte de Five Eleven Capital, con Sergio Ramos aterrizando este mismo martes en la capital hispalense para celebrar mañana una reunión decisiva. Pero en los escalafones inferiores sí se vienen produciendo importantes movimientos con vistas al futuro. Por más que la entidad pueda cambiar de manos, la situación económica seguirá siendo delicada, como ha avisado Luis García Plaza, y esté quien esté al mando se verá obligado a retomar una política de apuesta firme por la cantera, cuyo papel ha sido clave este curso para lograr la permanencia, gracias a jugadores como Castrín, Oso o Kike Salas.

Así, dentro de esa estrategia, el club de Nervión viene blindando en los últimos meses a varios talentos, como sucedió sin ir más lejos la pasada semana con el cadete Bruno Luque, internacional sub 16 que ha firmado hasta 2029. Junto a él, aunque lejos de los focos mediáticos del atacante de San Juan de Aznalfarache, también se ha confirmado otra renovación que sin duda es noticia, aunque su protagonista se encuentra aún lejos del primer equipo.

Se trata de Álvaro del Nido Marcos, hijo del ex máximo mandatario de la entidad y su principal accionista a título individual, José María del Nido Benavente, y por tanto hermano del actual presidente del club, un Del Nido Carrasco que podría tener las horas contadas en el club.

Así ha sido su temporada en el Cadete A

A sus 16 años, Álvaro dará el salto a categoría juvenil después de haber cometido esta temporada con el Cadete A en División de Honor Andaluza, donde se ha proclamado campeón. En total ha disputado 19 encuentros, diez de ellos como titular, y ha firmado un gol y una asistencia, coincidiendo precisamente con Bruno Luque, pues ambos son de la generación de 2010.

Ha sido la octava temporada en las filas sevillistas del hijo del ex presidente nervionense, un extremo que se puede desenvolver por ambas bandas y que dio sus primeros pasos en el Escuela de Fútbol Rafa Paz en Mairena del Aljarafe. Desde entonces ha ido quemando etapas en la cantera y ahora da un nuevo salto en su incipiente carrera, cumpliendo su sueño al seguir ligado al club de su vida.

El Sevilla FC le da la "enhorabuena"

Por ello, el Sevilla FC le ha felicitado y le ha dado la "enhorabuena" al anunciar su renovación, posando para la ocasión con Agustín López, director de la cantera blanquirroja. Sin duda, un momento que habrá llenado de orgullo a su padre, pendiente en su caso de desvincularse definitivamente del club mediante la venta de sus acciones.

Cabe recodar que Álvaro del Nido ya formó parte del equipo que quedó hace dos años subcampeón en LaLiga FC Futures sub 14 disputada en Arabia Saudí, donde había otros apellidos ilustre. Así, junto a él y el citado Bruno Luque estaban otros como Nacho Álvarez, hermano del ex canterano sevillista y actual futbolista del Levante, Carlos Álvarez, o Israel Otero, nieto de Juan José, conocido popularmente como 'Sandokán', ex del Real Madrid o el Cádiz.

Una carrusel del renovaciones en el Sevilla FC

Las renovaciones de Álvaro del Nido y Bruno Luque se suman a otras que se han producido recientemente un escalón por encima. Es el caso del delantero juvenil Manuel Ángel Castillo, ya en dinámica del Sevilla Atlético, que estampó su firma hasta 2029, sumándose a otras promesas como Ibra Sow, renovado también hasta esa misma fecha; Edu Altozano, una de las sorpresas de la pasada pretemporada, que igualmente tiene tres años más de contrato; o el central Robert Jalade, internacional sub 20 por Rumanía, que en su caso amplió su vinculación hasta 2028. Sin olvidar al centrocampista Nico Guillén, convocado en dos ocasiones ya por García Plaza, o el extremo Miguel Sierra, que ya debutó con Almeyda.