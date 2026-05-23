La cantera no se queda parada en el Sevilla: ficha a Dansoko, un imponente central del Huesca

Al mismo tiempo que viene blindando a sus mayores promesas, siendo Manuel Ángel y Bruno Luque los dos últimos en firmar hasta 2029 en apenas una semana, el club de Nervión sigue reclutando a nuevos talentos, haciéndose con el hispano-malí Demba Dansoko, de solo 15 años

Todo está parado en el Sevilla FC mientras se resuelve la venta de la mayoría accionarial del club. O casi. Porque en sus escalafones inferiores sí se vienen produciendo importantes movimientos con vistas al futuro. Por más que la entidad pueda cambiar de manos, la situación económica seguirá siendo delicada y esté quien esté al mando se verá obligado a retomar una política de apuesta firme por la cantera, cuyo papel ha sido clave para lograr la permanencia, gracias a jugadores como Castrín, Oso o Kike Salas.

Un carrusel de renovaciones en la cantera del Sevilla FC

Hubo una etapa años atrás en las que era difícil ver en el equipo nervionese a jugadores formados en la carretera de Utrera, más allá del incombustible Jesús Navas. Pero la imposibilidad de realizar inversiones para reforzarse y la necesidad de generar plusvalías conduce inevitablemente a redoblar los esfuerzos para promocionar a jóvenes talentos que puedan dar réditos deportivos y financieros. Así, dentro de esa estrategia, el club de Nervión viene blindando en los últimos meses a varios talentos, siendo el último de ellos, esta misma semana, el cadete Bruno Luque, internacional sub 16 que ha firmado hasta 2029.

El de San Juan de Aznalfarache, una de las grandes perlas de la cantera, sigue de se modo los pasos del delantero juvenil Manuel Ángel Castillo, que estampó su firma hasta esa misma fecha la pasada semana, sumándose a otras promesas como Ibra Sow, renovado también hasta 2029; Edu Altozano, una de las sorpresas de la pasada pretemporada, que igualmente tiene tres años más de contrato; o el central Robert Jalade, internacional sub 20 por Rumanía, que en su caso estampó su firma hasta 2028. Sin olvidar al centrocampista Nico Guillén, convocado en dos ocasiones ya por García Plaza, o el extremo Miguel Sierra, que ya debutó con Almeyda.

Así es Demba Dansoko, el nuevo fichaje del Sevilla FC

El trabajo en la parcela que dirige Agustín López, por tanto, no se detiene, independientemente de que el futuro de la entidad sea incierto, a la espera de que Five Eleven Capital presente los avales necesarios para hacer efectiva la compra. Así, Talento Base informa de un nuevo y prometedor fichaje para la cantera. Se trata de Demba Dansoko, un espigado central hispano-maliense de solo 15 años que sobresale por su imponente físico y su capacidad para dominar ambas áreas.

Con 185 centímetros de altura, el defensor zurdo ha destacado esta campaña en las filas del conjunto cadete del Huesca, con el que suma 24 partidos, 20 de ellos como titular, y ha anotado cuatro goles. Con esos números ha contribuido a que su equipo salga campeón provincial de su categoría en el fútbol aragonés, pero el Sevilla FC ha estado atento para reclutarlo, después de que hace unos meses firmarse por la agencia de representación sevillana Status Sport Management, que traza un perfil del nuevo jugador nervionense.

Una incorporación muy celebrada por su agencia

"Destaca por su potencia física y su capacidad para imponerse en los duelos, especialmente en el juego aéreo, donde suele mostrarse seguro y contundente. Es un defensor sólido, difícil de superar en el uno contra uno, que aporta presencia y fortaleza a la zaga. Además, cuenta con un buen golpeo de balón, lo que le permite iniciar el juego desde atrás con criterio y ser una amenaza en acciones a balón parado. Un perfil fiable, con condiciones físicas y técnicas para dar equilibrio y solidez al equipo", apuntaron desde su agencia al darle la bienvenida a la misma.

Nacido en 2011, Dansoko se incorporará al Cadete A sevillista, dando un salto en su carrera para continuar con su progresión en un club que sigue apostando fuerte por su cantera. Así, además de blindar sus perlas, sigue captando talento lejos de sus fronteras, anunciándose también recientemente la contratación del prometedor delantero juvenil asturiano Daniel Arganza, del TSK Roces.