Olympiacos - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online la final de la Final Four de la Euroliga 2025-2026

Olympiacos y Real Madrid disputan su quinta final de la Euroliga, la cuarta con esta denominación, con los griegos como favoritos y los españoles dominando el histórico por 3-1

Los dos favoritos alcanzaron la final y se jugarán entre sí el título de la Euroliga 2025-2026. El Real Madrid doblegó, pese a los problemas, al Valencia Basket de forma más solvente de la esperada y el Olympiacos hizo lo propio con el Fenerbahçe, despidiendo así al vigente campeón.

El duelo entre el Olympiacos y el Real Madrid no es una final nueva, ya que, de hecho, ambos equipos se enfrentaron hace tres años en Kiev, donde los madridistas ganaron su última Euroliga. También se vieron en la final de 2015, en Madrid, con triunfo blanco; y en la de Londres 2013, cuando ganaron los griegos. Aún hubo una cuarta final entre ellos, cuando el torneo era aún Copa de Europa. Fue en 1995, en Zaragoza, y la victoria fue para el Madrid de Sabonis. Por tanto, el balance de finales es de 3-1 para los madridistas.

Aparte de ello, éste es un partido histórico en esta competición, ya que fue el que abrió la primera edición de la Euroliga, en el año 2000. En aquel partido, disputado en el Pabellón Raimundo Saporta, en Madrid, y que ganó el cuadro madridista estaba de entrenador blanco Sergio Scariolo, el mismo que ahora tratará de ganar esta competición por primera vez.

Esta vez lo tendrá más difícil para ganar, ya que Olympiacos es el gran favorito, juega en Atenas y, además, el Madrid llega muy mermado a este partido, con todos sus pívots lesionados. A las conocidas bajas de Alex Len y Walter Tavares se unió en semifinales la de Usman Garuba.

El de Azuqueca de Henares sufra una grave lesión y el propio Scariolo confirmó que no podrá jugar este domingo. "Claramente, está cien por cien descartado para el domingo", aseguró el técnico italiano en rueda de prensa tras el duelo de los blancos ante el Valencia Basket.

Olympiacos cuenta con un equipo plagado de estrellas y liderado por Vezenkov y Fournier, aunque este año sufrió en Madrid su primera derrota en este torneo, victoria a la que se agarran los blancos para confiar en la sorpresa. Camino del vestuario ya vas pensando que si Valencia ha sido un test, Olympiacos va a ser aún más duro", avisa Abalde sobre lo que les espera.

A qué hora es el Olympiacos - Real Madrid, final de la Euroliga

La final de la Euroliga 2025-2026 entre el Olympiacos y el Real Madrid, el partido decisivo de la Final Four de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este domingo 24 de mayo a partir de las 20:00 horas en el OAKA de Atenas.

Dónde ver en TV y online el Olympiacos - Real Madrid del playoff de la Euroliga

Este partido entre el Olympiacos y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Madrid en Atenas se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las noticias de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás la mejor crónica del partido, al igual que informaciones de la Liga ACB y la NBA.