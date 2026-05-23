El Real Madrid pasa de problemas y toma medidas: "Nos revelamos contra ello"

Sergio Scariolo deja claro que no van a ir "de víctimas" pese a no tener pívots en la final de la Euroliga y admite que lo de Garuba pinta "muy mal"

Ya lo adelantó tras el Valencia-Real Madrid y, unas horas después, reconoce que lo tiene asumido y que tratará de alcanzar el sueño de la Euroliga sin pívots. Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, afronta el partido más importante del año sin el concurso de todos sus hombres altos. A las bajas de Tavares y Alex Len se ha unido la de un Garuba cuya ausencia puede ir para largo.

Eso dejaría al Madrid con Izan Almansa, que ha contado muy poco este año, y con el nuevo fichaje Ömer Yurtseven para afrontar las próximas semanas -Alex Len volvería para 'play off'-. Y sólo con el murciano para el partido de este domingo ante Olympiacos, en el que se juegan la Euroliga.

"La capacidad de adaptarnos a la nueva realidad que la mala suerte nos ha puesto por delante va a tener un peso decisivo, la capacidad de saber lo que tenemos que hacer, lo que puede funcionar, lo que tenemos que evitar, lo que sí tenemos que explotar, un poquito la versatilidad, la flexibilidad, la capacidad de concentración para captar conceptos en poco tiempo, la capacidad de no sobrecargar ni pensar que en un día podemos hacer 25 cosas diferentes..." señalaba Scariolo sobre lo que ha estado ensayando y el rol que tendrán que asumir jugadores como Lyles, como Okeke como el propio Hezonja, que le acompañó en la rueda de prensa previa a la final.

Scariolo se teme lo peor con Garuba

Scariolo tenía claro el viernes, tras la semifinal, que no podría contar con Garuba para el domingo, pero la lesión podría ser muy grave y, si se confirman los peores temores, perderse, incluso, gran parte de la próxima temporada. “No soy muy optimista con Garuba. Tiene pinta de ser una mala lesión, pero cuando tengamos la información completa lo valoraremos", informaba.

"Estamos en una buena situación mental aunque también muy tristes por las lesiones de nuestros tres compañeros. Porque han trabajado muy duro y es una pena que no puedan estar en el partido más importante en Europa. Pero no queremos ir de víctimas porque no va en nuestro ADN, en nuestra historia y en esta organización. Queremos competir e intentar jugar nuestras cartas, siempre respetando al oponente y la atmósfera. Tenemos que estar centrados en nuestras oportunidades y queremos estar en esa posición”, advierte Scariolo.

De hecho, el entrenador blanco deja claro que sus jugadores deben "creer" en ellos mismos. "Si no tuviésemos argumentos para creer en nosotros mismos estando en una final de Euroliga deberíamos hacérnoslo pensar. Hay que estar con confianza y tranquilidad. La parte de la competitividad la doy por hecha porque conozco a mis jugadores y es enorme. No aceptamos la mala suerte, nos revelamos contra ello y queremos luchar, competir y no rendirnos”, sentencia el preparador madridista.

Independientemente del resultado, Scariolo se mostraba contento de cómo había ido evolucionando el equipo y la temporada hasta llegar aquí. A estar entre los dos mejores equipos de Europa y liderar la Liga ACB antes de los 'play offs'.

Georgios Bartzokas no se fía de este Madrid 'herido'

Pese a todos los contratiempos, lo que tiene claro el Real Madrid es que no se va a encontrar un rival confiado. El técnico de Olympiacos, Georgios Bartzokas, ya sabe lo que es perder una final ante los blancos y ni siquiera la ausencia de los tres pívots madridistas va a hacer que sea menos precavido.

"Coincido en que el Real Madrid tiene tres bajas muy importantes. En baloncesto nunca se sabe. Al final, quién va a ser el factor del partido, quién va a ser importante o no, es impredecible. Estoy seguro de que Sergio Scariolo va a preparar algo diferente para cubrir estas ausencias. Él es inteligente. Es lo suficientemente listo y experimentado para encontrar la forma de competir el partido. No esperamos un partido fácil. Vamos a intentar imponer nuestra filosofía durante el juego", señalaba el griego.

El ex del Barça cree que, pese a esas ausencias, el duelo va a ser "una auténtica batalla", como han sido sus duelos precedentes. "Estamos emocionados. Tenemos este día para preparar nuestras mentes, nuestros cuerpos y también ajustar tácticamente lo que el Real Madrid va a aplicar", afirma.